Španci o šovu Pogačarja in Rogliča: Ta Slovenca sta Nezemljana

"Na baskovski dirki ne mine dan brez razburjenj," so dodali o 167,7-kilometrski preizkušnji od Amurria do končnega vzpona na Ermualde. Pogačar je bil s Primožem Rogličem premočan za vse tekmece, na koncu pa v cilj prišel tik pred rojakom, ki se mu je v skupnem seštevku približal na 20 sekund. Tretji je Brandon McNulty , ki je bil v sredo od najboljših počasnejši za 18 sekund, skupno pa zaostaja za pol minute.

'Landa najboljši med smrtniki'

"Ostalo je še 10 kilometrov do konca in razplet ni bil niti malo gotov. Landa, najboljši med smrtniki, je poskušal odpreti plin na spustu, kjer je preizkušal živce tekmecev. (Michael) Woods je na tem spustu padel in delo ekipe Israel, ki je bilo ves dan veličastno, je bilo zaman,"je zapisala MARCAin dodala:"Nekaj manj kot dva kilometra pred koncem sta se Roglič in Pogačar prebila naprej. (Richard) Carapaz je poskušal izkoristiti njuno previdnost s samostojnim pobegom, a mu nista dovolila. Nato je krenil Landa, v nizki preži, kot je všeč njegovim navijačem, a ni imel sreče. (Alejandro) Valverde (5. v skupnem seštevku), ki je bil z najboljšimi, je hitro spoznal, da v zaključku ne bo mogel sodelovati v slovenskem dvoboju. Pogačar je dvignil roki pred svojim rojakom, ki ostaja vodilni."

AS: Spektakularen spopad

Drugi madridski športni dnevnik, AS, je opozoril, da se dvoboji med Pogačarjem in Rogličem z lanskega Toura nadaljujejo.

"Slovenska moč. Spektakularen spopad, ki se je prenesel na baskovske ceste. Zmagovalec Grand Boucla je kot termit, ki se nikoli ne zadovolji,"so zapisali o Pogačarju, ki korak za korakom znižuje zaostanek v skupnem seštevku, njegovo zmago pa so označili za "avtoritativno".

"Prvi in drugi. Težko ju bo kdo vrgel iz tira do konca,"je dodal AS.

'Na srečo imamo v ekipi veliko Baskov'

Pogačar je po prihodu v cilj dejal, da je bila to "super pomembna" zmaga, a poudaril, da je razlika ob le treh etapah do konca dirke še "precej velika".

"Tudi ostali imajo dobre noge in te bodo pomembne do konca dirke, paziti moramo na vse. A to je bila super pomembna zmaga in bomo videli, kaj se bo zgodilo v naslednjih treh dneh," je dejal Pogačar. "Razlika med mano in Primožem se zdaj počasi manjša, čeprav je še vedno precej velika za tri etape. Preprosto moral se bom še naprej boriti."

Zmagovalec lanskega Toura je tudi razkril, da je bil pri njegovi sredini zmagi ključen tudi jutranji ogled trase oziroma informacije številnih Baskov v ekipi UAE Team Emirates. Dirrektor ekipe je seveda ravno tako Bask Joxean Fernandez Matxin, ki je v cilju proslavljal skupaj s slovenskim asom.

"Na srečo imamo v ekipi veliko Baskov in zjutraj smo si šli pogledat cilj. Če ne bi poznal cilja, potem ne bi zmagal,"je še povedal Pogačar. "Etapa je bila zelo živčna, samo malce je bila sproščena čisto na začetku, a ko so enkrat začeli bežati, je postalo zelo stresno. Cilj je bil tudi res zelo eksploziven, čeprav sem bil zelo zadovoljen s svojim dirkanjem in zdaj lahko se lahko veselim naslednjih nekaj dni."

V četrtek bo na sporedu nova razgibana etapa od Vitorie do Hondarribie (189,2 km). V zadnjem delu etape kolesarje čakata dva vzpona, drugi na Erlaitz pa bo pred zadnjimi 23 kilometri resna preizkušnja tudi za slovenska asa (4,1 km/10,4-odstotni naklon).

Prihod slovenskih junakov v cilj: