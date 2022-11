'Do ponedeljka imamo čas, da se pripravimo na Norvežanke in si povrnemo moči'

"Premagati Hrvaško je zelo zahtevna naloga, predvsem pa zahteva popolno osredotočenost v obrambi. V tem elementu igre smo svojo nalogo odlično opravili, predvsem to velja za drugi polčas, ko smo prejeli le šest golov in imeli na vratih razpoloženo Amro Pandžić. Pred tekmo smo imeli določene zdravstvene težave, pod velikim vprašajem je bil nastop Elizabeth Omoregie, ki pa je stisnila zobe in zaigrala. Zdaj imamo do ponedeljka čas, da se temeljito pripravimo na Norvežanke in si povrnemo moči za zahtevno tekmo," je po že tretji zmagi na domačem evropskem prvenstvu povedal selektor Slovenije Dragan Adžić .

Nataša Ljepoja, ki je tokrat prispevala pet zadetkov, pa je po tekmi dejala: "Edini padec na tekmi smo imeli v drugi polovici prvega polčasa. V drugem polčasu smo se nato zbrale, potem ko smo si rekle, da igramo doma in da moramo pomagati naši vratarki. Hrvatice v drugem polčasu niso imele ideje v napadu, tudi če so prebile naš obrambni blok, je na sceno stopila Amra."

"Mislim, da smo ji danes dobro pomagale in, da si je zaslužila naziv MVP," nam je o fantastični vratarki še povedala Ljepoja in dodala: "Vzudšje je bilo neverjetno, naši navijači so bili res osmi igralec. Res neverjetno, zahvaljujemo se vsem. Vsi vedno pravimo, da je obramba ključ in od tod potem pridejo lahki goli kajti tudi če ne zadaneš, se obraniš in imaš potem spet priložnost zadeti in to smo danes dokazale."

"Proti Srbiji smo se res dobro izčrpale, in emocionalno in fizično ampak ko smo prišle v Stožice in videle to publiko, je bilo kot da bi nas atmosfera ponesla," je za konec še dodala 26-letna članica Krima.