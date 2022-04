Do smrti pretepen hrvaški rokometaš naj bi bil žrtev preprodajalca mamil

Posnetki kamere pred nočnim lokalom kažejo, da je Angelo Georgievski 27-letnega Denisa Tota dvakrat udaril, Hrvat je nato padel na tla, kjer je nepremično obležal. Čeprav je že bil brez zavesti, sta dve drugi osebi nadaljevali z agresijo in ga začeli brcati. Ko se se vsi skupaj zavedli resnosti položaja, so ga začeli oživljati, ker jim to ni uspelo, pa so pobegnili. Policija je dve osebi prijela, Georgievski pa za zdaj ostaja na begu.

V Makedoniji in tudi drugod v regiji so se pojavile številne polemike zaradi dejstva, da so iz bolnišnice najprej sporočili, da je rokometaš, ki si je služil kruh v Severni Makedoniji, umrl zaradi zastoja srca, po obdukciji pa se je izkazalo, da je podlegel poškodbam glave. Pojavile so se tudi špekulacije o povezavi zdravnikov in napadalcev – nekateri celo trdijo, da je objavo pravega razloga smrti poskušala skriti tudi oblast.