Do zdaj Slovenec, odslej Hrvat: Šoštarić potrdil zamenjavo reprezentance

"Do slovenske reprezentance ne gojim nobenih zamer. Slovenci so želeli, da še naprej nosim njihov dres, a po stiku z vodstvom hrvaške reprezentance in njegovo željo, da prestopim k njim, sem se odločil za Hrvate. Moji starši in brat živijo na Hrvaškem," je dejal 30-letni Velenjčan, desno krilo madžarskega Szegeda.