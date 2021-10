Dober začetek in slab konec Tamare Zidanšek v Indian Wellsu

V počasnih razmerah v kalifornijski puščavi je letošnja polfinalistka OP Francije Tamara Zidanšek začela izjemno in z dvema zaporednima brejkoma povedla s 4:0. Toda v Zagrebu rojena Ajla Tomljanović, ki od leta 2018 zastopa Avstralijo, se je nato zbrala in nanizala naslednjih šest iger za osvojitev prvega niza. Tomljanovićeva je nato dobila še prve tri igre drugega niza, a se je Zidanškova vrnila in po dveh odvzemih servisa izenačila na 3:3. To pa so bile njene zadnje osvojene igre, saj je 28-letnica na drugi strani mreže znova nanizala dva brejka oziroma tri igre ter zabeležila peto zmago v sedmem medsebojnem obračunu proti Zidanškovi.

Slovenski nastopi v kalifornijski puščavi so tako končani, potem ko je Polona Hercog izpadla že v prvem krogu posameznic, Andreja Klepač pa prav tako v prvem krogu med dvojicami. Kaja Juvan in Aljaž Bedene v Indian Wellsu nista nastopila.