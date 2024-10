Dobesedno govorimo o sveti vojni

OGLAS

Dogajanje na večnem derbiju z dolgoletnimi vladarji poljskega rokometnega prostora, igralci Industrie Kielce, odmeva v rokometni Evropi. Kako vi doživljate derbije z večnimi rivali? "Po tem, ko sem se pred sezono preselil v Plock, je bil minuli konec tedna moj drugi večni derbi s Kielcami. Prvega v okviru superpokala sem presedel na klopi. Po tekmi je pristopil trener, pojasnil, kako velika in pomembna tekma je to za klub, za mlade in novince morda celo preveliko breme tako zelo hitro v sezoni. Sem pa že takrat začutil, da je to tekma, za katero vsi v klubu živijo. In komaj čakal, da bo na sporedu naslednja."

Mitja Janc je po lanski sezoni Slovenijo zamenjal s Poljsko. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Obtoževanja na relaciji Kielce–Plock po porazu gostov, čustvena novinarska konferenca trenerja Xavija Sabateja, ugriz Jorgeja Maquede vašega Mirsada Terzića in vaš gol z velike razdalje. Vse to smo lahko prebrali o tekmi. Izraz sveta vojna, s katerim označujejo tekmo Wisle in Kielc, očitno dobro opisuje dogajanje na poljskem derbiju? "Dobesedno sveta vojna. Celo sezono se čaka na te tekme. Naša dvorana je bila za večni derbi poljskega prvenstva razprodana 4 dni pred obračunom, vsak igralec si želi igrati ta dvoboj. Glede na trenutne razmere v evropskem rokometnem prostoru bi rekel, da je morda to celo največja tekma v Evropi, saj vsebuje vse tisto, kar si gledalci želijo. In o obračunu se ne govori le pred uvodnim sodniškim žvižgom, ampak še dolgo po odigrani tekmi."

Tudi navijaški dvoboj? "Tudi. Navijači so izjemno glasni, zelo zahtevni, kar največ šteje, pa je njihova pripadnost. Povsod so z nami, še posebej glasni pa na tekmah, kot je bil derbi s Kielcami. Občutek, ko zmagaš, pa je še toliko bolj poseben, saj je nekaj najlepšega po derbiju zapuščati domačo dvorano kot zmagovalec." Starejši brat Blaž je nosil dres Kielc. Ste ga pred tekmo morda kaj povprašali o okoliščinah, ki jih je dobro pred tekmo poznati? "Ne želim ga obremenjevati s tem. Ima svoje delo, osredotočen je na doseganje zastavljenih ciljev z Barcelono."

Blaž Janc FOTO: AP icon-expand

Barcelona dominira na evropski ravni, zmaguje v Ligi prvakov, v kateri so si v Plocku pred začetkom sezone, ko so sestavili izjemno kakovostno zasedbo, želeli več? "V Ligi prvakov smo pokazali veliko več, kot kaže lestvica. Po štirih tekmah imamo 0 točk, čeprav smo imeli tako proti PSG kot tudi proti Berlinu prednost skozi večji del tekme, ob koncu pa nesrečno izgubili. Ampak verjamem, da bo v nadaljevanju evropske sezone vse drugače." Proces treninga v Plocku se močno razlikuje od dela, ki ste ga bili vajeni v preteklosti. Kolikor slišim, menda stroka ustavlja treninge, sproti analizira napake in podobne stvari? "Drži. Ogromno je analitike. Xavi Sabate je strokovnjak, to je dokazal z rezultati v preteklosti, sam pa to dnevno občutim, ko delam v tem sistemu. Ustavlja akcije na treningu s ciljem, da napake takoj odpravimo. Španski sistem deluje, predvsem pa vsak dan dobim občutek, koliko se še moram naučiti. Rekel bi, da sem izbral idealno okolje." Ste potrebovali veliko časa za aklimatizacijo na novo delovno okolje? "Na začetku je bilo zelo težko. Prideš v naslednji velik klub v karieri, podrediti se je treba novemu sistemu, ampak sem se hitro znašel. V veliko pomoč mi je bil Miha Zarabec, ki je tu že nekaj časa. Če govorimo o samem življenju, pa ni bilo najbolj enostavno. Na treningu govorimo pretežno angleško, v mestu angleško govorijo redki. Ampak osnove jezika sem usvojil, ampak nisem tako dober kot Blaž." Vrniva se še malce na derbi s Kielcami. Z osmimi doseženimi goli ste bili prvi strelec tekme, bolj kot zaradi individualne statistike, verjamem, da ste veseli zaradi zmage ekipe, na spletu pa vaš posnetek gola z velike razdalje v zadnjih sekundah prvega polčasa postaja viralen. "Vsekakor je najpomembnejša zmaga. Kar zadeva dosežen gol, pa je tako: dogovorili smo se, kako odigrati, jaz pa sem zgolj besede prenesel na igrišče. Pomemben dejavnik je bila vsekakor sreča, saj pogosto vidimo takšne poizkuse, tudi igralcev z močnejšim strelom, pa žoga ne konča za hrbtom vratarja."