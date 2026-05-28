'Dobili smo bitko, vojne še ne'

Tekmo so bolje odprli izbranci domačega trenerja Uroša Zormana, ki so si dvakrat priigrali prednost treh golov (6:3 in 9:6), a rokometaši iz knežjega mesta, ki so v Ljubljano pripotovali brez krilnega igralca in pomembnega člana uvodne postave Luke Perića, so bili vseskozi blizu. Gosti so med 19. in 21. minuto naredili delni izid 4:0 in zaostanek 12:14 spremenili v vodstvo s 16:14, po obojestranskem festivalu golov pa so se na veliki odmor odpravili s prednostjo enega gola (22:21).

Uroš Zorman je bil že med tekmo jezen. Po izgubljenem obračunu pa sploh.

Izbranci gostujočega trenerja Klemna Luzarja so v prvi polovici drugega polčasa prikazali še bolj udarno predstavo. V 35. minuti so si po golu Lucijana Korošca prvič priigrali prednost treh golov (27:24), tri minute kasneje pa je eden najbolj obetavnih rokometnih igralcev Aljuš Anžič povišal na 29:25. Ljubljančani tudi v nadaljevanju niso našli recepta za poletno igro Celjanov. Ob tem so naredili tudi številne tehnične napake, vse njihove slabosti pa so s pridom izkoristili "sproščeni" gosti, ki so si devet minut pred koncem dvoboja po golu Žige Grabarja priigrali prednost štirih zadetkov (36:32).

Zormanova minuta odmora ni prinesla premika v igri njegovih varovancev. V 54. minuti so zaostali za pet golov (34:39), tudi po njegovi drugi minuti odmora v kratkem časovnem razmaku pa so bili Ljubljančani vselej korak za samozavestnimi tekmeci iz knežjega mesta. "Rezultat pove dovolj – prejeli smo občutno preveč zadetkov. V drugem polčasu smo imeli več priložnosti, da bi se približali Celjanom in preobrnili izid, a smo v ključnih trenutkih naredili preveč napak. Izgubili smo preveč lahkih žog, Celjani pa so to kaznovali s protinapadi in lahkimi zadetki. Zagotovo bomo morali to do nedelje popraviti. Rezultat v zmagah je 1:0, igra se na dve zmagi. Nikakor se ne predajamo in v Celje odhajamo po zmago," je povedal izkušeni Staš Skube.

Staš Skube

"Mislim, da smo tekmo odprli nekoliko medlo, saj smo bili malce nervozni, kar je za finale povsem normalno. Od 15. minute naprej smo vzpostavili svoj ritem, prevzeli nadzor nad igro in izidom ter zasluženo prišli do zmage. A še ni konec. Prepričan sem, da nas čaka še ena zelo zahtevna tekma, saj se Slovan zagotovo ne bo predal. Že od začetka sezone velja za favorita in tako je tudi zdaj. V domači dvorani bomo skušali ustvariti pravo vzdušje in verjamem, da se bomo veselili naslova državnih prvakov," gleda proti drugi tekmi v Zlatorogu celjski rokometaš Žiga Mlakar.

Klemen Luzar