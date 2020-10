Dobnikar: Urejeno stanje in pozitiven trend AZS vidim kot razlog, da se za vodenje poteguje toliko kandidatov

Roman Dobnikar vodi Atletsko zvezo Slovenije (AZS) zadnjih pet let. Pred volitvami, ki bi morale biti v četrtek, a so zaradi epidemije prestavljene, smo se z njim pogovarjali o dosedanjih projektih in programu, ki si ga je njegova ekipa v primeru ponovne izvolitve začrtala za prihodnji mandat. Zatrjuje, da ima močno podporo (nekdanjih) atletov in atletinj, a jih poimensko ne želi izpostavljati.

icon-expand Roman Dobnikar FOTO: AZS

Roman Dobnikar je AZS prevzel po odstopu Gregorja Benčine, nato pa na kasnejših volitvah dobil štiriletni mandat. Dobil je 43 od 61 možnih glasov, drugi kandidat Andrej Kocič pa 18. Tokrat bo imel aktualni predsednik precej več konkurentov v boju za predsedniški stolček: prvič v zgodovini se namreč za to mesto potegujejo štirje kandidati (Peter Kukovica, Stojan Nikolić in Klemen Boštjančič). "Dejstvo je, da nam je v mojem mandatu uspelo AZS organizacijsko, poslovno in finančno urediti in danes deluje kot ena najboljših športnih organizacij v Sloveniji. Proračun zveze je stabilen, poravnane imamo prav vse obveznosti, tudi atletom in njihovim trenerjem pa vsa sredstva nakazujemo v skladu s pogodbami. V mojem mandatu smo zaposlili nekatere naše nekdanje atlete, z Marijo Šestak na čelu, medtem ko nekateri to leto in leta le obljubljajo. Tudi Primožu Kozmusu smo ponudili sodelovanje, še danes pa mu pomagamo, da bi kot trener preko Olimpijskega komiteja Slovenije prišel do zaposlitve. Pisarna AZS dela vzorno in je podpora vsem klubom in društvom. Prav urejeno stanje ter pozitiven trend AZS vidim kot razlog, da se za vodenje zveze poteguje toliko kandidatov," je takšen, zgodovinski interes za vodenje Atletske zveze Slovenije opisal Dobnikar.

Atletska zveza Slovenije bi v četrtek morala izpeljati volilno skupščino, a je bila zaradi epidemije in uvedene policijske ure prestavljena. Natančnega datuma zaenkrat še ni, bodo pa volitve izpeljane kakor hitro bo možno.

Dobnikar se na volitve podaja z bogatimi izkušnjami, ki si jih je pridobil v petih letih vodenja Atletske zveze Slovenije. In to je tudi njegova prednost v preostalimi kandidati (Kukovica je AZS že vodil v preteklosti, medtem ko sta Boštjančič in Nikolić sveža, a prepoznavna obraza in slovenskega gospodarstva). "Pred petimi leti sem se kot član Upravnega odbora AZS odzval na prošnjo vseh članov ter sprejel težek izziv, da pomagam urediti takratno nestabilno stanje v AZS. Nesebično sem se odločil pomagati, in to v času, ko Atletska zveza Slovenije ni imela stabilnega vodenja. Danes je AZS organizacijsko, poslovno in finančno urejena organizacija in deluje kot ena najboljših športnih organizacij v Sloveniji,"nam je zaupal aktualni predsednik AZS.

Kot pravi, mu je uspelo združiti vse segmente atletike, ne le športne, kot jo poznamo iz televizijskih prenosov. "Tako vrhunska atletika, atletska stroka, trenersko združenje, šolska in mladinska atletika, gorski teki, ultramaratonski teki, veteranska atletika, atletska sodniška stroka, tekmovalni in tehnični pogon, atletski projekti, nov marketinško oglaševalski pristop ter sodelovanje z državnimi in ostalimi institucijami, v prvi vrsti pa sodelovanje pisarne AZS s klubi in društvi so imeli pri meni vedno prioriteto pri vodenju zveze. Ponosen sem tudi na dejstvo, da smo v času najhujše krize izpeljali tudi vsa prvenstvena tekmovanja atletskega koledarja ter s pomočjo pokrovitelja organizirali tudi Atletsko ligo Telekom Slovenije," je dodal Dobnikar. Nekateri protikandidati mu očitajo, da so sponzorska sredstva v zadnjih letih upadla. In kako na to odgovarja Dobnikar? "Ob začetku mandata smo s pridobivanjem sponzorskih sredstev začeli praktično iz ničle. V vseh letih mojega vodenja imamo stabilne prihodke s strani sponzorjev, kar je razvidno tudi iz letnih finančnih poročil," je jasen in odločen Dobnikar.

Čeprav, kot sam zatrjuje, ima močno podporo (nekdanjih) atletov in atletinj, jih poimensko ne želi izpostavljati, kot to počnejo nekateri drugi kandidati."Zagotavljam vam, da ima trenutno vodstvo AZS veliko podporo aktivnih in nekdanjih atletov in atletinj, a jih poimensko ne bom in ne želim izpostavljati, saj tudi sami ne želijo biti medijsko izpostavljeni. Sam jim lahko vračam na način, da jim poskušam pomagati tudi po končani karieri. Pomoč na zvezi, vidim ga predvsem v strokovni ekipi, sem obljubil tudi slovenskemu rekorderju v skoku v daljino Gregorju Cankarju, ki je tudi moj podpornik," nam je odgovoril Dobnikar. Vzorno sodelovanje s klubi, a še je prostor za nadgradnjo

Dobnikar ocenjuje, da je bilo dosedanje sodelovanje pisarne AZS s klubi in društvo vzorno. Nenazadnje ga je za volitve predlagalo kar deset klubov. "Predlagateljem bi se rad najlepše zahvalil, a ob enem poudaril, da AZS deluje v dobrobit vseh klubov in društev po Sloveniji. Sodelovanje ocenjujem kot vzorno, a ga želimo v prihodnje še nadgraditi," je izpostavil trenutni predsednik AZS.

icon-expand Roman Dobnikar AZS vodi že pet let. FOTO: AZS

Kot nam je še zaupal, si nikakor ne želi, da bi se ga pred volitvami ocenjevalo le po dosedanjem delu, pač pa veliko stavi tudi na začrtan program za nov mandat, v kolikor bo izvoljen. "Ključni cilji mojega novega mandata so jasni. Želimo še povečati sredstva s strani nacionalnih in regionalnih sponzorjev. S tem želimo našim najboljšim atletom in trenerjem zagotoviti še višje pogodbe ter več denarja za priprave. Naš cilj je organizirati večje število velikih mednarodnih mitingov ter kandidirati za eno večje atletsko tekmovanje na slovenskih tleh," je enega od glavnih ciljev izpostavil Dobnikar. "Za mlajše kategorije bomo organizirali več regionalnih tekmovanj, prav tako pa bomo mlajšim reprezentančnim selekcijam zagotovili več opreme v stalno last. Pri podpori klubom in društvom bomo pomagali tudi s povezavami z župani in občinskimi upravami. Med drugim pa bomo nadaljevali tudi z modernim pristopom pri popularizaciji slovenske atletike. Neposredni prenosi, video reportaže ter večja pojavnost v medijih in na socialnih omrežjih se je letos že izkazala za korak v pravo smer," je še dodal, ko smo ga povprašali o programu, ki si ga je zastavil v prihodnje.

icon-expand V mandatu Dobnikarja je zaposlitev na zvezi dobila nekdanja izvrstna tekmovalka troskoka Marija Šestak. FOTO: Damjan Žibert

Pred volitvami je bilo s strani nekdanjih vrhunskih atletov moč slišati tudi očitke, da je atletika izgubila medijsko prepoznavo, ki jo je nekoč imela."Že v letošnjem letu se je medijska pozornost slovenske atletike močno povečala, vse bolj smo prisotni v klasičnih ter tudi v novodobnih medijih, kot so socialna omrežja," odgovarja Dobnikar in dodaja: "Številno sledilcev na vseh platformah nam močno raste. Prvenstvo Slovenije v polmaratonu ste lahko spremljali tudi na televiziji, medtem ko smo na vseh največjih slovenskih mitingih zagotovili neposreden spletni prenos, prav tako za večino prvenstvenih tekmovanj. Odziv ljubiteljev atletike je bil odločen, zato bomo s tem nadaljevali tudi v prihodnji sezoni. Pri organizaciji večjega mednarodnega atletskega tekmovanja, ki je tudi v planu za prihajajoče obdobje, pa ne dvomimo, da bo veliko zanimanje tudi za televizijski prenos."

icon-expand Roman Dobnikar v družbi slovenskih atletinj. FOTO: 24ur.com