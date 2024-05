Dobovčani po 357 dneh ugnali Vrhničane

To pa je bila hkrati tudi 1. zmaga Dobovca nad Silikom po 357 dneh. Pred nocojšnjim uspehom je Dobovec Siliko zadnjič ugnal lani na 3. tekmi finala 1. SFL. "Pripravljali smo se na to tekmo. Zadnjič smo na prvi tekmi odigrali izvrstno in potem izgubili. Danes smo igralci malce manj dobro, a smo na koncu zmagali. Čestital bi svojim igralcem," je za uradno spletno stran krovne Zveze dejal trener Dobovca Kujtim Morina po 2. tekmi finala, ki je s 3:2 pripadla Dobovcu, ki je v zaključku tekme dosegel dva gola in slavil zmago. "Moji igralci so se po vodstvu Silika 2:1 in vseh situacijah v 2. polčasu znašli v zelo zahtevnem položaju. Doživeli smo padec, malce smo bili tudi sprovocirani. Bistveno pa je bilo, da smo se uspeli stabilizirati. Še več: bližje je bil konec tekme, bolj smo igrali svojo igro in na težkem terenu smo potem uspeli spreobrniti rezultat v našo korist. To je velika stvar," je poudaril Morina. "Vesel sem, izenačili smo rezultat. A ponavljam: ni prostora za evforijo. Tekma je bila izenačena, lahko bi celo rekel, da je imel v določenem delu tekme Siliko pobudo in bil boljši. A na koncu je treba zmagati: nam je to uspelo."

"Dobro smo se pripravili. Cel teden smo delali na tem. Odigrali smo eno zelo fair tekmo. Imeli smo vzpone in padce, na koncu pa hvala bogu odločili v našo korist," pa je tekmo ocenil Klemen Duščak, s čigar golom je Dobovec v 39. minuti prišel do vodstva, ki je bilo dovolj za končno zmago s 3:2. "Prva in druga tekma finala sta si bili precej podobni, obe izenačeni. Smo pa imeli doma več želje po igranju, tudi več samozavesti," je Duščak primerjal prvo in drugo tekmo, potem pa pogled usmeril na tretjo tekmo – v četrtek, 23. 5., ob 20. uri v Rogaški Slatini. "Tudi tretja tekma ne bo nič drugačna, smo pa mi v psihološki prednosti, saj igramo doma. O zmagovalcu pa bo odločala individualna kvaliteta, tako kot je to bilo na 2. tekmi finala," je sklenil Klemen Duščak.

Finale 1. SFL:

1. tekma:

FK Dobovec – Siliko Vrhnika 6:7 (3:3, 1:0) (0:1 v zmagah)

1:0 Javier (12.), 2:0 Pasariček (22.), 3:0 Anderson (23.), 3:1 Janež (31.), 3:2 Jandrić (34.), 3:3 Đurić (39.)

6m: 4:3 Kneževič, 4:4 Bjelčević, 5:4 Čeh, 5:5 Đurić, 5:6 Janež, 6:6 Duščak, 6:7 Trdin.

2. tekma:

Siliko Vrhnika – FK Dobovec 2:3 (0:1) (1:1 v zmagah)

0:1 Čeh (20./10m), 1:1 Trdin (25./6m), 2:1 Bjelčević (32.), 2:2 Martínez (38.), 2:3 Duščak (39.)