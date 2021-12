Dobovec elitni del Lige prvakov začel s porazom proti Barceloni

Slovenski predstavnik je tekmo proti Barceloni začel dobro, saj je v osmi minuti povedel z golom Klemna Duščaka. Zatem pa so Katalonci hitro pripravili preobrat, ko je v 13. in 15. minuti zadel Ferrao, v 19. pa še Pito in Adolfo.

V drugem polčasu so spet prvi zadeli slovenski prvaki, med strelce se je v 26. minuti vpisal Niko Cesarec, že minuto zatem pa je prednost Barcelone povišal Sergio Lozano. Ferraro in Esquerdinha v 39. ter Andre Coelho v 40. minuti so le še potrdili zmago favorizirane katalonske zasedbe.