Dobovec, Litija, Oplast in Ptuj v boj za lovoriko

Najvišjo zmago je zabeležil Dobovec, ki brani naslov pokalnega prvaka iz lanske sezone. Varovanci trenerjaKujtima Morine so s 7 : 1 slavili na Škofijah, med 4. in 8. minuto so zadeli Kristjan Čujec, Luka Perićin Vedran Matošević. Častni gol za domačine je zabil Nik Zajc. V polfinalu so tudi Ptujčani, ki so s 4 : 0 zmagali na Vrhniki in se tako Siliku oddolžili za poraz v četrtfinalu 1. SFL. Rok Rednak, Mitja Gašparič, Thomas Pihler in Jeremy Bukovec so zadeli za prepričljivo zmago ekipe trenerja Roberta Grdovića. Oplast si je vozovnico na finalni turnir zagotovil po zmagi proti KMN Meteorplastu, 5 : 3 je bilo. Gostje so se izkazali, vračali so se na 1 : 1, 3 : 2 in 4 : 3. Zmago Oplasta je v 34. minuti potrdil Nejc Kovačič.

Najtesneje pa je bilo v Zagorju, kjer so bili vsi goli doseženi v drugem polčasu. Po zaslugi Arnona je povedla Litija, Črt Lipovšek je izenačil. Matej Fideršek inLeitaosta v 38. in 40. minuti poskrbela za mesto Litije na finalnem turnirju.

Žreb parov polfinala pokala Terme Olimia bo v ponedeljek, 26. aprila, na sedežu Nogometne zveze Slovenije.

Pokal Terme Olimia, četrtfinale:

FK Siliko – FC Ptuj 0 : 4 (0 : 2)

0 : 1 Rednak (12.), 0 : 2 Gašparič (17.), 0 : 3 Pihler (25.), 0 : 4 Bukovec (36.)

KMN Bronx Škofije – FK Dobovec 1 : 7(0 : 5)

0 : 1 Čujec (4.), 0 : 2 Perič (7.), 0 : 3 Matoševič (8.), 0 : 4 Kolar (avg. 18.), 0 : 5 Perič (19.), 0 : 6 Duščak (33.), 1 : 6 Zajc (36.), 1 : 7 Cesarec (39./10m)

KMN Oplast Kobarid – KMN Meteorplast 5 : 3 (3 : 1)

1 : 0 Širok (8.), 1 : 1 Ruis Alen (14./10m), 2 : 1 Širok (16.), 3 : 1 Uršič (18.), 3 : 2 Škerget (27.), 4 : 2 Širok (30.), 4 : 3 Goznik (31.) 5 : 3 Kovačič (34.)

ŠD Mlinše –FC Litija 1 : 3 (1 : 1)

0 : 1 Arnon (25.), 1 : 1 Lipovšek (27.), 1 : 2 Fideršek (38.), 1 : 3 Leitao (40.)