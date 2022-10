Dobovec petič med izbranci: 'Čestitke igralcem, tem herojem'

S kvalifikacijami futsal lige prvakov se je sicer začela 22. sezona tega tekmovanja, elitni del bo med 22. in 27. novembrom. V tem bo 16 klubov igralo v štirih skupinah, žreb teh bo 8. novembra. Zmagovalci skupin se bodo prebili na zaključni turnir. V nadaljnji krog sta se uvrstila še dva slovenska reprezentanta – Igor Osredkar s hrvaško Pulo in Matej Fideršek s poljskim moštvom Piast Gliwice. "Iskreno čestitam svojim igralcem, tem herojem, igralcem, ki so spet, kot že ničkolikokrat dosedaj, pokazali največ, ko je bilo to najbolj potrebno. Spet so potrdili kvaliteto in upravičili pričakovanja. Peto leto smo skupaj, petič smo med 16 v Evropi. Tak rezultat ima le Barcelona, zato iskrene čestitke tem fantom. Veliko skepse in kritik je bilo okoli te ekipe, a je spet uspelo. Presrečen sem zaradi teh fantov, da je uspelo. S prvima dvema tekmama na turnirju nisem bil najbolj zadovoljen. A če se izrazim po boksarsko, se je ekipa, ki je bila kot boksar na podu, dvignila, se pobrala, ni klonila, ampak se je skozi turnir dvigala. Ponosen sem na te fante," je za uradno spletno stran NZS po velikem uspehu povedal trener Kujtim Morina, ki pravi, da je ta uspeh tudi obveza, saj se bo treba hitro pripraviti na elitni del lige prvakov, kjer bo, to poudari tudi Morina, še boljše ekipe, kot so bile v glavnem delu lige prvakov.