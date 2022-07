Dobovec proti Barceloni

Dobovec bo v glavnem delu igral v skupini 3, ob njem pa še aktualni prvak Barcelona, nizozemski Zvv Hovocubo in malteški Luxol St. Andrews Futsal. Turnir bo gostil malteški prvak. V elitni del Lige prvakov napredujejo po tri najboljše ekipe v skupini. "Z žrebom sem zadovoljen, naš cilj je preboj v elitni del. Treba se je dobro pripraviti na nasprotnike in našo kakovost pokazati na terenu in se spet prebiti med 16 najboljših v Evropi," je ob žrebu za uradno spletno stran NZS povedal kapetan Rok Mordej.

Predkrog bo na sporedu med 23. in 28. 8., glavni del pa med 25. in 30. 10. Elitni del bo igran med 22. in 27. 11., finalni turnir pa prihodnje leto aprila oz. maja. Naslov prvaka brani Barcelona, ki je letos osvojila 4. lovoriko klubskega prvaka Evrope, s petimi naslovi, največ med vsemi, pa se lahko pohvali Inter FS.



Dobovec bo v Evropi igral šestič; vsakič doslej se je uvrstil v elitni del 16 najboljših v Evropi. Leta 2021 pa je zaigral na finalnem turnirju osmerice v Zadru. Letošnjo sezono začenja kot 6. uvrščena ekipa, kar je veliko priznanje za klub, ki je postal evropska stalnica.