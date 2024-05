Dobovec še sedmič do naslova državnih prvakov

Dobovčani so v prvem polčasu dvakrat zatresli mrežo gostov. Natančna sta bila Patrik Pasariček in Javier Martinez. Črno-beli so zobe pokazali tudi v drugem delu igre, ko so dosegli kar pet zadetkov. Razpoložen je bil Paragvajec Martinez, ki je dosegel hat-trick, v polno pa sta ob zadetku Pasarička zadela še Anderson in Denis Kneževič.

Za Dobovec je to sedmi naslov prvaka Slovenije in druga lovorika v tej sezoni, potem ko je marca osvojil pokalno tekmovanje.

Siliko iz Vrhnike, ki je drugič igral v finalu - lani je izgubil 0:3, je letos v finalu povedel z 2:1, nato pa ni izkoristil dveh zaključnih žog. V torek v domači dvorani je izgubil 1:3, na peti tekmi pa ga je Dobovec povsem nadigral.

Tretje mesto v 1. SFL je zasedel Oplast Kobarid, ki je bil v dveh tekmah boljši od ekipe The Nutrition Extrem.

Izid, finale 1. SFL, 5. tekma:

Dobovec - Siliko Vrhnika 7:1 (2:0)

Pasariček 7., 25., Martinez 14., 28., 32., Kneževič 24. Anderson 37.; 3:1 Trdin 25.