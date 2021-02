Dobovec v četrtfinalu lige prvakov z Barcelono

Poleg Dobovca in Barcelone, ki v tekmovanju nastopa pod imenom Barca, so si mesto med elitno osmerico futsal ekip zagotovili še Inter FS, ruska Ugra Jugorsk in KPRF Moskva, kazahstanski Kairat ter portugalska Sporting in Benfica. Igrali bodo na izpadanje, o napredovanju pa bo letos odločala le po ena tekma.

Dobovec se je že 18. februarja kot prvi slovenski klub v zgodovini uvrstil na zaključni turnir elitne Lige prvakov. Slovenski predstavnik je v Almatiju v Kazahstanu v osmini finala premagal moštvo Aktobeja z 2:1. Za domače je že v deveti minuti zadel Brazilec Victor Hugo Silva Oliveira. Po le 27 sekundah drugega dela je Vedran Matošević izenačil, na začetku 24. minute pa je za zmago Dobovca zadel Klemen Duščak.

Pari Lige prvakov, četrtfinale:

Dobovec ‒ Barca

Inter FS ‒ Ugra Jugorsk

Sporting CP ‒ KPRF

Kairat Almati ‒ Benfica