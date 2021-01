Dobovec v Kazahstan po četrtfinale Lige prvakov

"Moja želja je bila, da nam žreb dodeli Aktobe ali Ugro. To sta realno gledano ekipi, ki sta premagljivi. Res nas čaka naporna in najdaljša možna pot, a vseeno imamo premagljivega nasprotnika. Zdaj je treba mesec dni trdo delati na treningih, da uresničimo željo in izkoristimo priložnost, da se končno en slovenski klub uvrsti na finalni turnir lige prvakov v futsalu,“ je po žrebu za uradno spletno stran NZS povedal Rok Mordej, kapetan FK Dobovec, ki je v šestnajstini finala s 3:2 slavil na Malti.



Finalni turnir osmerice bo med 28.4. in 3.5. v beloruskem Minsku.

Liga prvakov, osmina finala:

InterMovistar – Kherson

Aktobe – FK Dobovec

Kairat – United Galati

Olmissum – KPRF

SLBenfica – Berettyóújfalu

Ugra Yugorsk – Vytis

FC Barcelona – ACCS Futsal

Sporting – Chrudim