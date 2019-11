Dobovec v ligi prvakov do uvodne zmage nad Halle-Gooikom

Belgijce je v vodstvo v peti minuti popeljal Tiago Capres, svoje priložnosti so imeli tudi Slovenci, najlepšo v 17. minuti, a je bil Alen Fetićs šestih metrov nenatančen in je žogo poslal mimo gola. Sodnik je šestmetrovko za Dobovec dosodil, potem ko je Capres na sredini igrišča storil prekršek nad Klemnom Duščakom. V nadaljevanju so imeli Slovenci po kotu dve lepi priložnosti za izenačenje izida, a so bili neuspešni, v 26. minuti pa je do priložnosti znova prišel Capres in zadel vratnico.

V zadnjih sedmih minutah pa so Slovenci popolnoma spreobrnili izid srečanja. V 33. minuti so najprej izenačili izid na 1:1; po podaji Duščaka je žogo v prazen gol poslal Teo Turk, v 38. minuti pa je po strelu Fetića avtogol dosegel Diogo. V zaključku so Belgijci močno pritisnili, a se je Slovencem tudi po zaslugi vratarja Damirja Puškarjauspelo ubraniti, dve sekundi pred koncem srečanja pa je po hitri akciji Dobovca končni izid 3:1 za slovenske prvake postavil Kristjan Čujec.

Dobovčani so na tej stopnji tekmovanja tudi lani premagali Belgijce, takrat s 5:4. Tekme bodo še v treh skupinah. V skupini B so Sporting, gostitelj Tjumen, Ajat in Novo Vrijeme s Slovenci Igorjem Osredkarjem, Matejem Fiderškom in Tomislavom Horvatom. Skupino C sestavljajo Benfica, Murcia, Pesaro in Kairat Almaty, skupino D pa Barca, Herson, Sparta Praga in Stalica Minsk. Na finalni turnir se prebijejo le zmagovalci skupin.