Dobovec v Moskvi do druge zmage v ligi prvakov

Nogometaši Dobovca so na turnirju elitnega dela lige prvakov v Moskvi zabeležili še drugo zmago. Po zmagi nad belgijskim Halle-Gooikomom so tokrat premagali tudi Mostar s kar 6:1. Po dva gola sta dosegla Žiga Čeh in Vedran Matošević, enega Kristjan Čujec, šesti pa je bil avtogol.

Vratar Damir Puškar (v zelenem dresu) je odigral izvrstno partijo. FOTO: Damjan Žibert Odločilno tekmo za napredovanje bodo igrali v petek, ko se bodo pomerili z domačo ekipo KPRF, prvo favoritinjo turnirja. Slovenski prvaki so Hercegovce v prvih 15 minutah povsem nadigrali, spretno so izkoriščali luknje v tekmečevi obrambi. Že v drugi minuti jih je v vodstvo popeljal Žiga Čeh, v četrti minuti je vodstvo povišal hrvaški reprezentant Vedran Matošević, v 11. minuti je samostojen prodor uspešno dokončal Klemen Duščak, še pred črto vrat pa je njegovo delo potrdil Čeh. Slovenci bi glede na priložnosti že v prvem polčasu povsem napolnili tekmečevo mrežo, a so zapravili veliko priložnosti, Alen Fetićje med drugim zadel prečko. Igralci Mostarja so k sebi prišli šele ob koncu prvega dela, ko je moral nekajkrat resneje posredovati tudi slovenski vratar Damir Puškar. Na začetku drugega dela slovenski prvaki niso bili več tako dominantni, kot da bi hranili moči za petkovo odločilno tekmo. Mostar je imel kar nekaj priložnosti, a je bil Puškar zelo razpoložen, v 30. minuti je tudi poskrbel za obrambo tekme. Tudi Slovenci so imeli pred četrtim golom nekaj priložnosti iz protinapadov, toda tudi vratar Hercegovcev Stanislav Galićje dokazal, da zna braniti. V 31. minuti pa je bil zmagovalec dokončno znan. Matošević je iz bližine dosegel svoj drugi gol na tekmi, po katerem je disciplina v igri padla obema ekipama. Na 5:0 je povišal Kristjan Čujec, ki je odbito žogo mojstrsko poslal prek vratarja v mrežo (35.). Nato je v isti minuti Vladan Vesićpo strelu Čujca dosegel avtogol, isti igralec pa je v naslednji minuti dosegel tudi častni gol svoje ekipe.