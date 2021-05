Dobovec v napetem finalu do pokalne lovorike

Prvič je po prodoru po desni strani pomeril Teo Turk, na drugi strani je v 3. minuti z enako mero vrnil Jonhn Lennon. Vmes sta trenerja že opravila prve menjave, trener Dobovca je v igro poslal hrvaški dvojec Luka Perić&Tihomir Novak, trener Litije Senudin Džafić je trojki na parketu dodal takisto Hrvata Josipa Jurića. Prav Perić je v 5. minuti izvrstno meril z obrata, a je bil Igor Bratoć na mesto, poizkusil je tudiVedran Matošević, v deveti še Kristjan Čujec. V 10. minuti je dobro streljal Rok Mordej, a nekoliko prek gola Litije. V 13. minuti prva prva prilika Litije: Matej Fideršek se je otresel Matoševića, prebil po desni strani, golman Damir Puškar je žogo odbil. V 15. minuti so bili igralci Dobovca korak do vodstva: Matošević se je znašel sam pred Bratićem, a je slabše zadel žogo in z lobom prek golmana Litije ni bilo nič. Do konca polčasa beležimo še nevaren strel Jurića in poizkus Arnona. Rok Mordej je po sredi udaril v 19. minuti, Bratić je odbil, tja do nog Lennona, ki je stekel sam v protinapad, a je Puškar močan strel uspel odbiti.

V nadaljevanju tekme je Dobovec ohranil terensko pobudo, Litija pa še naprej dobro branila. V 25. minuti pa so Litijani nevarno zapretili. Fideršek je bil prehiter za vse na levi strani Dobovca, po podaji proti Juriću pa se je protinapad ustavil. V 29. minuti vnovič dober strel Fiderška. V 34. minuti pa se je prvič zatresla mreža. Litija je na svoji obrambni tretjini začela graditi napad, ob tem pa jeArnonu za hipec popustila zbranost, žogo je prestregel Čujec, akcijo je spremlja Turk, ki je prehitel svojega čuvaja in s plasiranim strelom pospravil žogo v litijsko mrežo, v mrežo kluba, kjer je sam igral pred selitvijo v Dobovec. Trener Litije Džafić je segel po minuti odmora, po kateri je na teren poslal igralca več, v vlogi vratarja igralca pa Josip Jurić. V 36. in 37. minuti so Litijani z akcijo prišli do neoviranega strela, prvič je meril Šturm, v drugo Lennon. Nekaj sekund pred koncem tekme je Fideršek še stresel okvir gola, rezultat se ni menjal. Dobovec je začel s slavjem.



26. sezona

V dosedanjih šestindvajsetih sezonah je naslov devetkrat pristal v Litiji, štirikrat so ga osvojili igralci Dobovca, po trikrat sta slavila Oplast in Puntar, Luvin in Proen Maribor po dvakrat, po enkrat celjski Pelikani (Maxi klub), KMN Gorica in Bronx Škofije.



Izid, finale pokala:

Litija - Dobovec 0:1 (0:0)

Turk 34.