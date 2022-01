Dobra novica za Đokovića: Lahko bo zaigral na Roland Garrosu

Francoska spletna stran liternaute je zapisala, da bodo obiskovalci in udeleženci športnih dogodkov morali biti cepljeni ali pa imeti potrdilo o prebolelosti pod določenimi pogoji. La Gazzetta dello Sport namiguje, da to za Novaka Đokovića , ki je zbolel 16. decembra lani, pomeni, da bo lahko branil naslov, ki ga je v minulem letu osvojil v Roland Garrosu. To potrdilo naj bi namreč veljalo šest mesecev in Đokoviću omogoča nastop na turnirju, ki se bo začel 22. maja in zaključil 5. junija.

Spomnimo, da so francoske oblasti napovedale zaostren zakon, ki namesto t. i. zelenega potrdila (ki potrjuje cepljenost, prebolelost ali negativen test) uvaja t. i. cepilno potrdilo. Ta prične veljati v ponedeljek in bo v uporabi vse do preklica, ki je vezan na aktualno zdravstveno stanje v Franciji. Dobra novica za Đokovića, ki še ni cepljen in ni še namignil, da se namerava v prihodnosti cepiti, so tudi besede francoskega premierja Jeana Castexa. Ta je nedavno napovedal, da se epidemiološke razmere v tej državi že izboljšujejo in Castex predvideva rahljanje omenjenih ukrepov že v februarju.

Đokoviću po sagi v Avstraliji ni nič zagotovljeno in do maja se seveda lahko zgodi še marsikaj, vendar vsaj za zdaj deluje tako, da bo Srb lahko zaigral na drugem turnirju velike četverice v sezoni.