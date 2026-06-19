Celjani nazaj, kjer jim je mesto: naslednjo sezono med evropsko elito

Evropski prvaki iz leta 2004 so letos navkljub močnemu tekmecu iz prestolnice pokorili slovensko konkurenco in prišli do naziva najboljše ekipe v državi. Po bolečem izpadu v polfinalu Evropskega pokala proti makedonskemu Ohridu se bodo v prihajajoči sezoni vrnili med evropsko elito. Nazadnje so v Ligi prvakov igrali v sezoni 2023/24, ko so v skupinskem delu zasedli zadnje mesto, osvojili pa niso niti ene točke.

Na Dunaju se je Evropska rokometna zveza (EHF) odločila, da igranje v Ligi prvakov dopusti trem klubom s področja nekdanje Jugoslavije. Poleg Celja sta mesto pridobila tudi makedonski Vardar in beograjski Partizan.