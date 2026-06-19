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Celjani nazaj, kjer jim je mesto: naslednjo sezono med evropsko elito

Celje, 19. 06. 2026 15.23 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov

Rokometna Liga prvakov bo imela v sezoni 2026/27 24 klubov, med njimi pa bo v veselje slovenske javnosti tudi RK Celje. Aktualni slovenski prvaki se tako po dveh letih vračajo med evropsko elito, kamor po vseh kriterijih tudi spadajo. Skupaj s Celjani se bosta v Ligi prvakov mudila še dva balkanska kluba: makedonski Vardar in srbski Partizan.

Finale med Celjem in Slovanom
Finale med Celjem in Slovanom
FOTO: Damjan Žibert

Evropski prvaki iz leta 2004 so letos navkljub močnemu tekmecu iz prestolnice pokorili slovensko konkurenco in prišli do naziva najboljše ekipe v državi. Po bolečem izpadu v polfinalu Evropskega pokala proti makedonskemu Ohridu se bodo v prihajajoči sezoni vrnili med evropsko elito. Nazadnje so v Ligi prvakov igrali v sezoni 2023/24, ko so v skupinskem delu zasedli zadnje mesto, osvojili pa niso niti ene točke.

Na Dunaju se je Evropska rokometna zveza (EHF) odločila, da igranje v Ligi prvakov dopusti trem klubom s področja nekdanje Jugoslavije. Poleg Celja sta mesto pridobila tudi makedonski Vardar in beograjski Partizan.

rk celje liga prvakov sezona 2026/27

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