Dobre novice za Đokovića: lahko bo zaigral na OP ZDA

Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna je sporočila, da bo 11. maja letos preklicala izredno stanje, ki ga je uvedla zaradi epidemije covid-19. To pomeni, da bo 28. avgusta, ko se začne letošnji OP ZDA, v glavnem žrebu, po vsej verjetnosti pa ne bo smel nastopiti na turnirjih Indian Wells in Miami Open v marcu. Spomnimo, Đoković se še vedno ni cepil proti covidu in se po svojih besedah ne namerava.