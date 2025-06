Dobrodelni nogometni turnir za osemletnika z redkim sindromom

Da bi mu starša omogočila čim več svobode in samostojnosti, sta se odločila, da poskusijo s treningi eholokacije, ki jih na Dunaju izvaja Juan Ruiz, ki je prav tako od rojstva slep. Gre za metodo, ki z odbijajočimi zvoki omogoča slepim gibanje v neznanem okolju.

A ker ti treningi stanejo, družina potrebuje pomoč. Zato so organizirali dobrodelni športni dan za osemletnega Alexisa - turnir v malem nogometu za odrasle (na betonskem igrišču) in turnir v malem nogometu za otroke do devet let (na umetni travi).