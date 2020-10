Dodgersi prvič po letu 1988 osvojili ligo MLB

Dodgersi so skupno slavili sedmi naslov prvaka baseballske lige v klubski zgodovini (1955, 1959, 1963, 1965, 1981, 1988, 2020). Za najkoristnejšega igralca (MVP) finala je bil izbran Corey Seager, Mookie Betts pa je zagotovil zadnjo točko za zmago. Potem ko so Dodgersi v letih 2017 in 2018 v finalu ostali praznih rok, zaustavili so jih Houston Astros (4:3) in Boston Red Sox (4:1), so tokrat poskrbeli, da je prva zmaga v velikem finalu World series po letu 1988 ostala doma.

Trener Dave Roberts je tokrat prišel do konca na stadionu Globe Life Field v Teksasu, kjer je finale zaradi koronavirusne pandemije prvič v zgodovini sodobnega baseballa potekal na nevtralnem prizorišču. "To je naše leto!" je kričal Roberts po osvojenem naslovu. MVP finala Seager je po zmagi dejal: "Zelo zabavno je bilo biti del ekipe, ki je šla čez vse to, ki je tako v rednem delu kot končnici pokazala veliko energijo, zavzetost in odpornost."

"Velikokrat smo imeli zlomljena srca v zadnjih letih, zato je ta ekipa še toliko bolj garala, da je osvojila naslov," je dejal lovilec Austin Barnes. Raysi so povedli v prvi menjavi, Dodgersi so v šesti zrežirali preobrat in povedli z 2:1, v osmi pa so prišli do prednosti 3:1. Tampa Bay Rays so drugič v klubski zgodovini nastopili v finalu za naslov in še drugič izgubili. Leta 2008 so izgubili proti Philadelphia Phillies. Liga MLB je prva večja ameriška liga, ki je pred navijači določila svojega prvaka. V hokejski ligi NHL in košarkarski NBA so o zmagovalcih odločali na tekmah za zaprtimi vrati.

Zaradi koronavirusne pandemije je redni del baseballske sezone sicer potekal brez navijačev, namesto običajnih 162 tekem so jih moštva odigrala zgolj 60. Ni bilo karantenskega mehurčka kot v drugih ameriških športih, kot so NBA, WNBA in NHL, temveč so ekipe potovale in nastopale na lastnih stadionih z izjemo Toronto Blue Jays, ki so se morali za to sezono preseliti v Buffalo. Finale MLB pa so prvič v zgodovini igrali na nevtralnem prizorišču v Arlingtonu, kjer je na stadionu Globe Life Field tekme lahko spremljajo omejeno število gledalcev. Na stadionu s kapaciteto za 48.000 gledalcev si je tekme lahko v živo ogledalo po 11.000 gledalcev.

Dodgers so prve čestitke prejeli od prvakov košarkarske lige NBA, Los Angeles Lakers. "LA je mesto prvakov, čestitamo vam za dobro opravljeno delo!"so sporočili Jezerniki, njihov prvi zvezdnik LeBron Jamespa je po Twitterju dodal: "Fant ... ali lahko imamo, PROSIM, parado! Saj vem, da ne smemo imeti parade, vendar, PREKLETO, želim si praznovati z našimi navijači! LA je mesto prvakov."