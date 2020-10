Dodgersi še tretjič v štirih letih do velikega finala lige MLB

Ekipi Tampa Bay Rays in Los Angeles Dodgers bosta igrali v finalu severnoameriške baseballske lige MLB. Raysi so se v tako imenovani World Series prebili, potem ko so na odločilni sedmi tekmi s 4:3 premagali Houston Astrose, Dodgersi pa Atlanto Bravese, ki so jih izločili prav tako po sedmih tekmah. Dodgersi so zaostajali že z 0:2 in 1:3 v zmagah.

icon-expand Proslavljanje članov losangeleške ekipe po koncu obračuna v teksaškem Arlingtonu. FOTO: AP Tampa Bay Raysi, ki so v končnici izločili še Toronto Blue Jayse in New York Yankeese, bodo drugič igrali v finalu MLB (prvič 2008), Los Angeles Dodgersi pa že 21. ter tretjič v zadnjih štirih letih. Šele četrtič se bo zgodilo, da se bosta v finalu srečali ekipi z najboljšim izkupičkom iz ameriške in nacionalne konference po rednem delu. Tampa je imela v rednem delu skrajšane sezone razmerje zmag in porazov 40-20 v ameriški konferenci, Dodgers pa 43-17 v nacionalni, kar je bilo najboljše v celotni ligi. Finale se bo začel v noči na sredo, morebitna sedma tekma pa bo osem dni pozneje. Vse tekme bodo v Arlingtonu v Teksasu. Dodgers imajo doslej šest naslovov prvaka, Rays pa so še brez.