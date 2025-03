'Dogajala so se že večja čudesa'

Le še predstava leta ali desetletja oziroma manjši športni čudež lahko reši rokometašice Krima Mercatorja v boju za preboj v četrtfinale Lige prvakinj. Deset golov zaostanka po prvi tekmi v Nemčiji dvakratnim evropskim klubskim prvakinjam daje minimalne možnosti na povratni tekmi v Tivoliju. V taboru serijskih slovenskih prvakinj sicer ponavljajo besede, da vse vendarle še ni izgubljeno, toda realnost je boleča in veleva, da je konec evropske sezone pred vrati. Razen ... Povratni obračun v nedeljo v prenosu na Kanalu A in VOYO.

Ljubljanske rokometašice so pred dnevi po enomesečnem premoru znova stopile na veliko mednarodno sceno.

Povratna tekma, kjer bodo Krimovke potrebovale glasno podporo s tribun, bo v nedeljo ob 14:00 v Hali Tivoli. Prenos bo na Kanalu A in VOYO.

Na prvi tekmi za uvrstitev med najboljših osem v elitnem klubskem tekmovanju na stari celini so si v predmestju Stuttgarta pridelale visok zaostanek desetih golov pred povratnim obračunom čez teden dni v kultni ljubljanski dvorani Tivoli.

Skupne zmagovalke slovensko-nemškega obračuna se bodo v četrtfinalu pomerile z Györom. Madžarska ekipa je doslej šestkrat slavila v Ligi prvakinj, nazadnje v minuli sezoni 2023/24.

Krim - Podravka FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Krimovke so v Nemčiji sicer v prvem napadu povedle z golom Ane Gros, nato pa hitro zabredle v težave. To je bilo, kot se je hitro izkazalo, tudi prvo in edino vodstvo Ljubljančank na tekmi sploh. Gostiteljice so na račun sijajnih obramb Švedinje Johanne Bundsen prevzele nadzor na igrišču in razlika se je le še večala.

Slabih deset minut pred koncem obračuna so Nemke vodile za kar 15 golov (30:15), nato pa je gostjam uspelo poraz omiliti, katastrofi pa se niso mogle izogniti. "Ne morem veliko reči po takšni tekmi, saj rezultat govori zase. Nič ni delovalo v naši igri, bilo je podobno kot na tekmi v Bukarešti. Trpeli smo. Pred nami je zahteven teden, skušali se bomo pobrati in najti rešitev za naslednji teden, da pokažemo drugačen obraz," je po katastrofalnem porazu v Ludwigsburgu (21:31) dejal trener Krima Ambrosio Martin in razčlenil razloge za redko videno katastrofo Krima Mercatorja.

"Rezultat pove vse. Za takšno slabo predstavo je razlogov več. Nič ni povsem delovalo, zelo smo trpeli," je priznal 48-letni Španec na klopi Ljubljančank. "Ne vem, kaj bi lahko še povedal o tekmi in naši predstavi. Vse skupaj je bilo zelo težko in lahko rečem, da je prednost desetih zadetkov skoraj nemogoče uloviti," je realen Španec, ki je v preteklosti že osvajal evropski klubski naslov v Ligi prvakinj.

Krim Mercator FOTO: X icon-expand