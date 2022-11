"Tekma z Norveško je za biti ali ne biti, dobro se pripravljamo na njih. Moramo zadržati našo atmosfero, to je mislim da glavni recept, da igramo še naprej to našo močno obrambo, da ostanemo povezane in da pokažemo predvsem to našo energijo. Dokazale smo, da lahko igramo s čisto vsako ekipo," nam je pred tekmo zaupala dolgoletna reprezentantka Barbara Lazović .

Norvežanke, ki so prava svetovna velesila v ženskem rokometu in se lahko pohvalijo z dvema naslovoma olimpijskih prvakinj (2008, 2012) štirimi naslovi svetovnih prvakinj (1999, 2011, 2015, 2021) in kar osmimi naslovi evropskih prvakinj (1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016 in 2020) bodo v obračunu s Slovenkami nesporne favoritinje. Varovanke Thorirja Hergeirssona so tudi na tem turnirju prepričljivo zmagale prav vse dosedanje tekme in bodo želel nadaljevati pohod na deveto evropsko zvezdico.

A Lazovićeva, ki se je letos po osmih letih vrnila v ljubljanski Krim Mercator, vseeno poudarja, da lahko slovenska ekipa konkurira čisto vsem: "Verjamemo, da lahko igramo z njimi. V tekmo gremo pozitivno gremo in dale bomo vse od sebe. Krasi nas ta kolektivni duh, pomagamo si med sabo, tudi ko katera pade v obrambi, naredi kakšno tehnično napako, gremo naprej, ne razmišljamo o napakah, ampak razmišljamo pozitivno in res mislim, da smo dokazale, da lahko igramo z vsakim."

Dekleta so se zadnjič merile v četrtek s Hrvaško, tako da so imele na voljo tri dni časa za počitek in pripravo. "Prav nam je prišlo, da smo imele nekaj dni odmora in, da smo lahko napolnile baterije. Pripravljamo se vsakodnevno in mislim, da bomo do jutri fizično, psihično in taktično pripravljene," je o zadnjih treh dneh zaupala desna zunanja igralka, ki si sobo deli z Elizabeth Omoregie, ki nam je prav tako namenila nekaj dragocenih minut.