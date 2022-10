'Dokazali smo že, da se lahko kosamo s Kazahstanci'

Slovenija in Kazahstan sta bila letos tekmeca na evropskem prvenstvu. V prvi tekmi predtekmovanja je naša zasedba z golom Tea Turka v 33. minuti povedla 4:2, na koncu pa so izkušeni Kazahstanci poravnali v 39. minuti, ekipi pa sta si razdelili točki. " Odhajamo na gostovanje v Kazahstan. Vsi vemo, kakšna ekipa je to. Na letošnjem evropskem prvenstvu smo že dokazali, da se lahko kosamo z njimi. Tudi tokrat pričakujem dobro tekmo z naše strani. Gremo po točke ," je v izjavi za uradno spletno stran NZS jasen selektor Tomislav Horvat , ki je v izjavi spomnil na zadnjo medsebojno tekmo, bilo je 20.1.

286. uradna tekma, za selektorja Horvatova 25.

Slovenija je do danes odigrala 285 uradnih tekem. Doslej je zbrala 126 zmag, 46 remijev in 113 porazov. Selektor Horvat je reprezentanco je na klopi reprezentance sedel 24-krat, vknjižil je 10 zmag, devet porazov in pet remijev. Pri igralcih prednjači kapetan Igor Osredkar – v 174 tekmah je dosegel že 85 golov za Slovenijo. Sloveniji je žreb kvalifikacij namenil skupino 5, v njej sta še Kazahstan in Črna gora. Kvalifikacije v tem delu tekmovanja bo zasedba selektorja Tomislava Horvata sklenila v letu 2023. Tretjega marca bomo gostovali v Črni gori, 8. marca pa se doma merili s Kazahstanom. V glavni del kvalifikacij za 10. po vrsti svetovno prvenstvo vstopa 36 držav, tekmovanje bo potekalo od letošnje jeseni do marca 2023. 36 držav je deljenih v 12 skupin, igralo se bo po sistemu tekma doma, tekma v gosteh.

V elitni del tekmovanja napreduje 12 prvakov skupin in štiri najboljše drugouvrščene ekipe. Preostalih osem drugouvrščenih ekip gre v dodatno razigravanje, kjer bo ta osmerica deljena v štiri pare, skupni zmagovalci teh parov se uvrstijo v elitni del kvalifikacij. V elitnem delu kvalifikacij bo igralo 20 reprezentanc, ki jih bo žreb (na sporedu bo 5.7. 2023) razdelil v pet skupin. Pet prvakov skupin neposredno potuje na svetovno prvenstvo. Štiri najboljše drugouvrščene ekipe iz petih skupin se pomerijo še za dve prosti mesti. Gostitelj 10. svetovnega prvenstva še ni znan.

Na zadnjem svetovnem prvenstvu, lani v Litvi, je naslov svetovnega prvaka osvojila Portugalska.