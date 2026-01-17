Naslovnica
Đoković: 'Alcaraz in Sinner sta na drugem nivoju, a če imam dober dan, lahko premagam kogarkoli'

Melbourne, 17. 01. 2026 10.00

Avtor:
STA
Novak Đoković

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković bo v ponedeljek začel svoj 21. nastop na odprtem prvenstvu Avstralije, kjer je v karieri zmagal desetkrat. Prepričan je, da je še vedno konkurenčen in da tudi lani najboljša igralca na svetu, Španec Carlos Alcaraz in branilec naslova Italijan Jannik Sinner, nista nepremagljiva.

"Odlično je biti spet tukaj. Mislim, da sem se leta 2005 prvič uvrstil na ta turnir za grand slam. Takrat sem igral večerni dvoboj v Areni Roda Laverja proti Maratu Safinu, ki je pozneje osvojil naslov," se je Novak Đoković spomnil svojih začetkov v Avstraliji na novinarski konferenci v Melbourne Parku.

38-letnik je v Melbourne prispel brez nastopa na pripravljalnem turnirju, potem ko je umaknil prijavo s turnirja v Adelaide, nazadnje pa igral novembra lani. "Veliko se govori o 25. naslovu, vendar se skušam osredotočiti na to, kar sem že dosegel, ne na to, kar bi morda še lahko. Seveda upam, da se bo to zgodilo, a tudi 24 ni slaba številka. To moram znati ceniti in se spomniti neverjetne kariere, ki sem jo imel, ter se znebiti nepotrebnega pritiska."

Đoković je opozoril, da sta favorita za zmago Carlos Alcaraz in Jannik Sinner, ta hip korak pred njim. "Vem, da lahko, ko sem zdrav in ko mi uspe na določen dan sestaviti vse koščke sestavljanke, premagam kogarkoli. Če ne bi imel te vere vase, ne bi sedel tukaj in se pogovarjal z vami ali tekmoval," pa tekmeca vseeno opozarja Srb.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Sinner in Alcaraz trenutno igrata na drugačni ravni kot vsi drugi. To je dejstvo, vendar to ne pomeni, da nihče drug nima možnosti. Zato vedno verjamem v svoje možnosti, še posebej tukaj," je še dejal legendarni Srb, priznal pa, da mu manjka nekaj moči v nogah, kar bi bilo lahko odločilno v zaključni fazi katerega od dvobojev.

Opozoril je, da je še vedno četrti igralec na svetovni lestvici in da v tenisu še vedno uživa. "Nimam se nad čem pritoževati. Podrl sem skoraj vse teniške rekorde in živel svoje sanje. Velikokrat me sprašujejo, kdaj bom končal kariero. O tem sploh ne razmišljam, sem tukaj in tekmujem," je dejal.

Novak Đoković in Jannik Sinner
Novak Đoković in Jannik Sinner
FOTO: AP

Đoković bo turnir začel v ponedeljek proti Špancu Pedru Martinezu. Lani se je Srb na vseh štirih turnirjih za grand slam prebil do polfinala. V Avstraliji je dvoboj proti Nemcu Alexandru Zverevu zaradi poškodbe po prvem nizu predal. V Parizu in Wimbledonu mu je pot v finale zaprl Sinner, v New Yorku Alcaraz. In prav Alcaraz bi bil lahko polfinalni tekmec tudi letos. Lani ga je Đoković v polfinalu premagal.

novak đoković op avstralije tenis carlos alcaraz jannik sinner

Menšiku turnir v Aucklandu, Mira Andrejeva najboljša v Adelaide

