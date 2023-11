Brutalni Đoković je nadobudnemu Alcarazu pokazal, kako dolga bo pot od vrha

Novak Đoković je drugi finalist zaključnega turnirja sezone v Torinu. Z izidom 2:0 (6:3, 6:2) je premagal Španca Carlosa Alcaraza. V nedeljo se bo v finalu soočil z Jannikom Sinnerjem, ki je v polfinalu premagal Danila Medvedjeva (2:1).

Dvoboj, ki so ga vsi ljubitelji tenisa komaj čakali, se je začel bombastično. Španec je v svojem stilu z izjemno agresivno igro na servis Srba povedel 0:30 in imel celo break priložnost, a se je Novak Đoković hitro zbral in odgovoril z odličnimi servisi ter ubranil igro na svoj servis. Dobra predstava obeh se ni končala tu. Mlajši Alcaraz je tudi odlično serviral in vse je kazalo na tie-break v prvem nizu. Do osme igre, ko je Đoković prišel do svoje prve priložnosti za odvzem servisa nasprotniku. Prve ni izkoristil, v drugo pa mu je to uspelo in pri izidu 5:3 je serviral za zmago v prvem nizu. Brezkompromisni Srb je odločilno igro dobil brez izgubljene točke in prvi niz dobil z izidom 6:3.

icon-expand Neuničljivi Novak Đoković bo v finalu lovil svoj sedmi naslov na finalnih turnirjih ATP FOTO: AP

Drugi niz se je tudi začel izenačeno. Prvo igro na svoj servis je Španec dobil brez izgubljene točke, a že dve igri pozneje je moral znova priznati premoč izkušenemu Srbu. V dolgi igri je Španec imel dve priložnosti, da z dobrim servisom povede 2:1 v drugem nizu, a Srb ni popustil in dobil je drugo break priložnost. Sledila je rutinirana osvojitev servisne igre in beg na prednost 3:1. Že v naslednji igri je na servisu Alcaraza delovalo, kot da bi dvoboj lahko že bil odločen, saj je Srb znova izsilil priložnost za break. A tokrat je Španec ohranil hladno kri in igro dobil za znižanje na 3:2 v drugem nizu.

Novak Đoković - Carlos Alcaraz FOTO: Sofascore.com