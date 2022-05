Đoković: Alcarazu vsa čast, da pri komaj 19-ih letih igra tako zrelo in pogumno

Čeprav je Novak Đoković po bolečem finalnem porazu pred dnevi na turnirju v Beogradu proti Andreju Rubljovu moral položiti orožje še v polfinalu madridskega turnirja proti petnajst let mlajšemu Carlosu Alcarazu, je 34-letnik prepričan, da se njegova forma pred poletnima vrhuncema - Roland Garrosom in Wimbledonom - stopnjuje oziroma vzpenja.

"Ni kaj, pošteno moram čestitati Alcarazu za dozdajšnje odlično opravljeno delo na tem turnirju v Madridu. Njegovi udarci so zelo močni in natančni, obenem pa me je z agresivnimi začetnimi udarci onemogočal pri izvedbi protinapadov. Da pri komaj 19-ih letih igraš tako pogumno in zrelo, je resnično nekaj neverjetnega," je po porazu proti španski najstniški zvezdi dejal Đoković in nadaljeval: "Ne glede na poraz čutim, da se moja pripravljenost izboljšuje. Tako v Beogradu kot tudi tukaj v Madridu sem prikazal kakovosten tenis, zagotovo najboljšega v prvem delu sezone 2022."