Đoković bi se Kyrgiosu zahvalil z ekshibicijskim dvobojem

"On je ponudbo sprejel, a si želi krajše nize, saj okreva po poškodbi. Bomo videli, kaj se bo dalo narediti, a res se mu želim zahvaliti za vso podporo, ki mi jo je kot Avstralec nudil lani med mojo sago v zvezi z dovoljenjem za nastop v Melbournu," je dejal Srb, ki nekdaj s Kyrgiosom ni bil v najboljših odnosih, a so se ti v zadnjem času zaradi Avstralčeve podpore močno izboljšali.

"Nisem bil njegov najbolj priljubljen fant, tudi jaz ga nisem imel posebej rad, odnosi so bili ledeni. A so se ogreli, bil je eden redkih, ki mi je lani stal ob strani, to spoštujem in cenim. V težkih trenutkih dejansko vidiš, kdo te resnično podpira in kdo ti stoji ob strani," je menil zmagovalec 21 turnirjev za grand slam.