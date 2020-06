Novak Đoković bi se najraje izognil turnirju v New Yorku

"Trenutni ukrepi v boju z epidemijo so v ZDA ekstremni in ne vemo, koliko časa bodo trajali. Večina igralcev, s katerimi sem do zdaj govoril, se strinja z mano. Nočemo v 14-dnevno karanteno, nočemo živeti v hotelih na letališču, moti nas še kaj. Ne vem, končna odločitev bo padla konec tega meseca," je napovedal Đoković, ki komaj čaka vrnitev na turnirje, a ne za vsako ceno.

"Seveda bi se vsi radi čim prej vrnili na igrišča in igrali turnirje v ZDA, tiste pred US Opnom in US Open, in upam, da se bo to zgodilo, vendar mora obstajati kompromis med organizatorji in igralci. Videli bomo, če se bo to zgodilo, v nasprotnem primeru bomo sezono raje nadaljevali septembra z Madridom, Rimom in še nekaj turnirji pred Rolandom Garrosom," meni trikratni zmagovalec ameriškega turnirja za grand slam. Njegov glavni del se naj bi se letos začel 31. avgusta.