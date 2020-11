Đoković bi ukinil dvoboje na tri nize, Nadal odločno proti

Novak Đoković predlaga, da bi se vsi turnirji, tudi najprestižnejši, to so turnirji za grand slam, odigrali na dva dobljena niza. Kot glavni razlog za takšno spremembo Srb navaja težnjo k temu, da bi se tenis moral prilagoditi mlajšim generacijam. "Mislim, da imamo dovolj turnirjev čez celo leto, tako da sem za to, da se vse dvoboje igra na dva niza. Imamo najdaljšo sezono izmed vseh športov. Sezona se začne v januarju in konča v novembru. Vsak teden je nekje nek turnir. Ne vidim niti enega razloga razen tradicije, zakaj bi se grand slami igrali na tri nize. Krajše tekme bi prinesle, da bi se tenis kot marketinški produkt izboljšal in več zaslužil," je svojo teorijo predstavil Đoković.

"Moramo se prilagoditi mlajši generaciji. Ne vem, ali bomo skrajšali število iger, nizov, spremenili koledar, način točkovanja, a nekaj moramo spremeniti," je za odločne spremembe v tenisu srbski teniški igralec, sicer prvi igralec sveta.

Odločno proti temu, da bi se spremenilo pravilo treh nizov na grand slamih, ki je v veljavi že vse od leta 1877, je Španec Rafael Nadal. "Povsem sem proti, da se to spremeni na grand slamih. Imamo proste dneve. Mislim, da igranje na tri nize dela razliko na grand slamih, obenem pa je to del zgodovine našega športa, mar ne? Mislim, da je za osvajanje grand slamov potrebnega nekaj več. Moraš biti najmočnejši tako fizično, kot psihično in to dva tedna. Mislim, da je to edini pravi način, ko govorimo o največjih turnirjih," je jasen Nadal. Ta je skupaj z Rogerjem Federerjem na vrhu osvojenih grand slamov po zmagi na letošnjem Roland Garrosu. Tako Španec kot Švicar imata 20 osvojenih grand slamov, sledi Novak Đokovič s 17.

Mnenja v teniškem svetu so glede spremembe pravil deljena, nekateri Novakovo idejo podpirajo, spet drugi pa jo ostro zavračajo.