Đoković bo do konca sezone igral še na treh turnirjih

Novak Đoković ne bo igral niti na turnirju ATP v Astani, ki bo odigran med 26. septembrom in 3. oktobrom, niti na mastersu v Šanghaju, ki se bo odvil v prvi polovici oktobra. Kljub temu, da letos na Kitajsko ne bo odpotoval, je nekaj besed namenil tamkajšnjim oboževalcem. "Šanghaj je bil zmeraj eden mojih najljubših turnirjev. Upam, da se v prihodnosti ponovno vrnem na Kitajsko in zaigram pred navijači, ki so mi tekom moje kariere zmeraj pripravili odlično vzdušje."

Masters v Parizu je na sporedu od 30. oktobra do 5. novembra, sklepni turnir v Torinu, na katerem se bo pomerilo osem najboljših teniških igralcev aktualne sezone, pa od 12. do 19. novembra. Zaključni turnir Davisovega pokala bo odigran med 21. in 26. novembrom v Malagi, Srbija pa se bo v četrtfinalu pomerila z Veliko Britanijo.