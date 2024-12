Đoković bo lov na 25. grand slam začel v Brisbanu

"Navdušen sem, da bom avstralski del sezone začel na turnirju v Brisbanu in da bom znova tekmoval v kompleksu Pat Rafter. Veselim se tudi neverjetne podpore avstralskih navijačev, ki ta turnir naredijo nepozaben," je dejal Đoković v izjavi za organizatorje.

Novaku Đokoviću , ki je v sezoni 2024 na igrah v Parizu prišel do želenega olimpijskega zlata, bo turnir v Brisbanu služil kot priprava na OP Avstralije, ki je na sporedu od 12. do 26. januarja 2025. Srbski teniški igralec v svoji karieri še nikoli ni osvojil turnirja v Brisbanu.

Turnir ATP v Brisbanu je na sporedu od 29. decembra do 5. januarja prihodnje leto, so na družbenih omrežjih sporočili organizatorji.

V lov na stotico

Če bi osvojil turnir v Brisbanu, bi bil to njegov 100. naslov v karieri, s čimer bi postal šele tretji igralec v odprti eri za Jimmyjem Connorsom (109) in Rogerjem Federerjem (103), ki bi mu to uspelo.

Turnir v Brisbanu bo zaznamovala tudi vrnitev Avstralca Nicka Kyrgiosa, ki je po poškodbah kolena, stopala in zapestja v dveh letih odigral le en posamični dvoboj na turneji ATP.

Sezono bodo v Brisbanu začeli tudi Grigor Dimitrov, Holger Rune, Frances Tiafoe in Matteo Berrettini.

Tudi zmagovalka OP Avstralije in številka ena ženskega tenisa Arina Sabalenka je pred časom napovedala, da bo tudi ona začela svojo sezono v teniškem centru Queensland.

Igrale bodo še tri druge igralke iz "top 10", med njimi Jessica Pegula, Emma Navarro in Darja Kasatkina, ter nekdanja šampionka Brisbana Viktorija Azarenka.