Đoković bo na OP ZDA igral tudi v konkurenci mešanih parov

Ameriški prireditelji so v zvezi s tem dodali, da je srbska teniška naveza ena od šestih, ki je prejela posebno povabilo. Med njimi sta tudi Britanka Emma Raducanu in Španec Carlos Alcaraz ter Američanka Venus Williams in Američan Reilly Opelka .

Poleg prej omenjenih teniških kombinacij bodo v tej konkurenci med drugim sodelovali tudi Švicarka Belinda Bencic in Nemec Alexander Zverev, Američanka Emma Navarro in Italijan Jannik Sinner, Poljakinja Iga Swiatek in Norvežan Casper Ruud, Rusinja Mira Andrejeva in Rus Danil Medvedjev, ki so se neposredno prebili na turnir.

Tekmovanje mešanih dvojic v New Yorku bo prvič na sporedu v tednu pred uradnim začetkom turnirja (med 24. avgustom in 7. septembrom) in bo trajalo le dva dni (19. in 20. avgusta).