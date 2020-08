Đoković bo nastopi na OP ZDA: To ni bila lahka odločitev glede na vse ovire in izzive

"To ni bila lahka odločitev glede na vse ovire in izzive, vendar sem navdušen nad možnostjo ponovnega nastopanja. Se vidimo kmalu v New Yorku," je zapisal Novak Đoković. Turnir v New Yorku je prvi izmed štirih največjih na svetu na sporedu po izbruhu epidemije novega koronavirusa. Potekal bo s strogimi ukrepi za zajezitev širjenja tega virusa za zaprtimi vrati.

Nevarnost koronavirusa je sicer nekatere teniške igralce in igralke pripeljala do odločitve, da se ne udeležijo turnirja. Med njimi sta tudi drugi igralec sveta Španec Rafael Nadalin prva igralka sveta AvstralkaAshleigh Barty.