Đoković bo še sedmič v karieri sezono končal kot številka ena

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković bo še sedmič v karieri sezono končal na prvem mestu lestvice ATP, potem ko je dobil zadnji masters sezone v Parizu, rekordnega 37. Španec Rafael Nadal je izgubil še eno mesto in je šesti. Pred njim so na drugem mestu še Rus Danil Medvedjev, sledijo Nemec Alexander Zverev, Grk Cicipas in Rus Andrej Rubljov. Najboljši Slovenec na lestvici ostaja Aljaž Bedene, ki je pridobil eno mesto in je 108., pet mest je izgubil Blaž Rola in je 185., na 268. mestu pa je Blaž Kavčič, ki je nazadoval za dve mesti.

Lestvica ATP (8. november):

1. (1) Novak Đoković (Srb) 10.940 2. (2) Danil Medvedjev (Rus) 7640 3. (4) Alexander Zverev (Nem) 6540 4. (3) Stefanos Cicipas (Grč) 6540 5. (6) Andrej Rubljov (Rus) 4950 6. (5) Rafael Nadal (Špa) 4875 7. (7) Matteo Berrettini (Ita) 4568 8. (8) Casper Ruud (Nor) 3760 9. (10) Hubert Hurkacz (Pol) 3706 10. (9) Jannik Sinner (Ita) 3395 ... 108.(109) Aljaž Bedene (Slo) 715 185.(180) Blaž Rola (Slo) 368 268.(266) Blaž Kavčič (Slo) 208 ...