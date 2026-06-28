Đoković bo v Wimbledonu igral za teniško zgodovino

Srbski teniški as Novak Đoković bo na tretjem letošnjem turnirju velike četverice lovil že rekordno 25. lovoriko med posamezniki. Čeprav je 39-letnik s 24 osvojenimi grand slam lovorikami že nekaj časa sam na vrhu posameznikov moške konkurence, bi z zmago na travnati površini postal edini tenisač tako v moški kakor ženski konkurenci, ki bi osvojil 25 grand slamov. Pri ženskah je 24 lovorik velike četverice uspelo osvojiti tudi legendarni Avstralki Margaret Court .

V letošnji sezoni je bil Srb zgodovinskemu dosežku najbližje na odprtem prvenstvu Avstralije, ko je prišel vse do finala, tam pa je moral, potem ko je dobil uvodni niz, priznati premoč Špancu Carlosu Alcarazu , ki je na koncu slavil s 3:1 v nizih in osvojil svoj sedmi grand slam. Đokoviću se je naslednja priložnost ponudila na Roland Garrosu, na katerem zaradi poškodbe zapestja ni nastopil Alcaraz, ki bo izpustil tudi turnir v Angliji, obenem pa je peščeni turnir prej od pričakovanj končal tudi prvi tenisač na ATP lestvici, Italijan Jannik Sinner , katerega je v Franciji izdala izčrpanost zaradi vročine. Srb je imel ob odsotnosti vodilnih tenisačev sveta tako novo priložnost do rekordnega dosežka. Vse to pa se je razblinilo, ko je v tretjem krogu zapravil prednost dveh nizov in moral na koncu priznati premoč Brazilcu Joau Fonseci .

Z zmago v Wimbledonu bi si Đoković zagotovil osmo zmago na sveti travi in se s tem na prvem mestu izenačil z dolgoletnim rivalom in prijateljem Rogerjem Federerjem . Srb je v All England Club prišel poln samozavesti, saj meni, da ima ravno tukaj največ možnosti, da pride do rekordnega dosežka. "Fizično sem bolje pripravljen, kakor sem bil na Roland Garrosu," je na tiskovni konferenci pred mediji dejal Srb. "Pri igranju na travi v primerjavi s peskom se ni treba toliko fizično naprezati. Zato je to zame boljše. Vedno sem rad igral na travi. Tukaj imam zelo dobre rezultate in zgodovino. To mi daje večjo mero samozavesti pred turnirjem," je zaključil sedemkratni zmagovalec Wimbledona.

39-letnik bo v ponedeljek prvič po lanskem polfinalu, kjer ga je premagal kasnejši zmagovalec turnirja Sinner, sploh prvič igral na travnati zelenici. Srb se je med letošnjo sezono ubadal tudi s poškodbo ramena, ki mu je onemogočila igranje na več turnirjih. A kot sam pravi, se je v glavnem delu skozi celotno sezono pripravljal na nastope v Wimbledonu.

Čeprav se je Đoković v četrtek, ko je skupaj s Sinnerjem vadil na prvem igrišču, pošalil, da upa, da je bil dovolj dober partner za trening, se Srb zaveda, da bo, ko bo prišlo zares, na igrišču bolj malo prostora za humor. Slednji bo lov na 25. grand slam začel v ponedeljek proti Kitajcu Yibing Wuju.

Med Slovenci se bo pri moških v mladinski konkurenci preizkusil 17-letni Žiga Šeško, ki zaseda četrto mesto med mladinci na svetu. Šeško je v letošnji sezoni februarja osvojil odprto prvenstvo Avstralije.