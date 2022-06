Đoković: Boris Becker in njegova družina lahko vedno računajo name

"Seveda se mi trga srce, ko vidim, kaj se dogaja z njim," je dejal Đoković. "Lahko si samo predstavljam, kako težko je njegovim družinskim članom. Torej, šlo je za majhno gesto prijateljstva, da jih povabim. On ve, in oni vedo, da se lahko vedno zanesejo name za kakršnokoli podporo ali pomoč, ki jim jo lahko zagotovim," je dejal Đoković, ki v Wimbledonu lovi sedmo lovoriko na sveti travi ter skupno 21. lovoriko na turnirjih za grand slam v posamični konkurenci.

Becker je bil konec aprila v Londonu obsojen na dve leti in pol zapora. Svojim stečajnim upraviteljem je prikril milijonsko premoženje.