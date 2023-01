Đoković brez mastersov v Miamiju in Indian Wellsu

Kot vse kaže, bo teniški as Novak Đoković ponovno izpustil masters turnirje v Indian Wellsu in Miamiju. Ameriške oblasti so namreč podaljšale zahtevo za cepljenje neameriških državljanov. Medtem ko so na drugi strani številne druge države po svetu pogoje, povezane z zamejevanjem pandemije, omilile, so ZDA potrdile, da bo za vstop v državo do 10. aprila potrebno dokazilo o cepljenju. Srb, ki javno zavrača cepljenje, je zaradi tega že izpustil dva grand slama v letu 2022 – OP Avstralije in OP ZDA. Ravno tako je bil prisiljen izpustiti štiri turnirje serije masters, tri v ZDA in enega v Kanadi. Tudi letos se dva najprestižnejša dogodka na teniškem koledarju pričneta 6. oziroma 20. marca. Se pa je Đoković že vrnil v Avstralijo, kjer smo bili v lanskem letu priča pravi tragikomediji. Na predvečer turnirja je bil zaradi zapleta s "cepljenjem" oziroma, bolje rečeno, necepljenjem deportiran iz države. Saga, ki se je vlekla kar nekaj dni, je polnila naslovnice celotnega sveta – njegov prvotni vizum je bil preklican, sodnik ga je nato ponovno odobril, zatem pa ga je znova preklical avstralski minister za priseljevanje Alex Hawke.