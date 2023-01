Đoković brez milosti do domačina De Minaura

Doslej je imel v vsakem od treh dvobojev kar nekaj težav z levo stegensko mišico, v četrtem pa je kljub močno povezani mišici brez preglavic in zdravniške pomoči napredoval v treh nizih.

Avstralec, ki je drugič zapovrstjo igral v četrtem krogu domačega grand slama, pravih možnosti ni imel. V tako rekoč vsaki točki je bil pod pritiskom, stik s 35-letnim Beograjčanom pa je držal le v prvih nekaj igrah uvodnega niza.

Nato je do izraza prišla kakovost srbskega zvezdnika in predvsem izjemno agresivna in močna igra, s katero blesti v letošnji izdaji turnirja. Po izidu 2:2 v prvem nizu je dobil kar 16 od naslednjih 19 iger.

"Ne morem reči, da mi je žal, ker niste spremljali daljšega dvoboja. Res sem si želel zmagati v treh nizih, saj nikoli ne veš, kaj se vse lahko zgodi na igrišču," je dejal Đoković in spomnil na poškodbo stegenske mišice. Ta ga danes ni motila.

"Danes nisem čutil ničesar, kar je super. Za to se moram zahvaliti svojemu fizioterapevtu, ekipi in vsem, ki so mi pomagali. Ne želim prehitro slaviti, še vedno sem na turnirju. Ničesar ne bom jemal kot samoumevno, še naprej bom hvaležen za to priložnost in se boril naprej," je dodal 35-letnik.

"Ves čas sem bil osredotočen in odigral sem najboljši dvoboj tukaj v Melbournu. Menim, da so bile prve igre tesne, potem pa sem se po 'breaku' počutil bolj sproščeno in zaigral sem agresivno. Čutil sem njegovo živčnost in skušal izkoristiti priložnosti, ki se mi bodo ponudile," je dvoboj še ocenil Đoković.

Še 54. se je uvrstil v četrtfinale turnirjev za grand slam. V tem pogledu zaostaja le še za Federerjem (58), za njim pa je naslednji na večni lestvici Nadal (47). Za 44. polfinalni nastop na turnirjih velike četverice se bo v sredo pomeril proti Rusu Andreju Rubljovu. Ta je po petih nizih ugnal 19-letnega Danca Holgerja Runeja.