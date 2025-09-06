Đoković brez možnosti proti Alcarazu, v finalu tudi Sinner

V finalu se bosta tako pomerila najvišje uvrščena na svetovni teniški lestvici, branilec naslova na zaključnem velikem slamu sezone Jannik Sinner se bo v nedeljo pomeril s prvakom odprtega prvenstva Francije Carlosom Alcarazom in lahko z zmago na turnirju v New Yorku ubrani prvo mesto na lestvici ATP. Osemintridesetletni Novak Đoković, ki se je uvrstil v rekordni 14. polfinale turnirja v New Yorku, pa je izgubil možnosti, da bi že tokrat osvojil rekordni 25. turnir za grand slam.
Izida, New York, grand slam (76,8 milijona evrov):
- moški, polfinale:
Jannik Sinner (Ita/1) - Felix Auger-Aliassime (Kan/25) 6:1, 3:6, 6:3, 6:4;
Carlos Alcaraz (Špa/2) - Novak Đoković (Srb/7) 6:4, 7:6 (4), 6:2.
