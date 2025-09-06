Svetli način
Đoković brez možnosti proti Alcarazu, v finalu tudi Sinner

New York, 06. 09. 2025

M.J. , STA
Italijan Jannik Sinner in Španec Carlos Alcaraz sta se uvrstila v finale teniškega odprtega prvenstva ZDA in bosta tretjič v nizu igrala za naslov na grand slamih. Prvi nosilec Sinner je v polfinalu ugnal Kanadčana Felixa Auger-Aliassimeja s 6:1, 3:6, 6:3 in 6:4, drugi nosilec Alcaraz pa Srba Novaka Đokovića s 6:4, 7:6 (4) in 6:2.

V finalu se bosta tako pomerila najvišje uvrščena na svetovni teniški lestvici, branilec naslova na zaključnem velikem slamu sezone Jannik Sinner se bo v nedeljo pomeril s prvakom odprtega prvenstva Francije Carlosom Alcarazom in lahko z zmago na turnirju v New Yorku ubrani prvo mesto na lestvici ATP. Osemintridesetletni Novak Đoković, ki se je uvrstil v rekordni 14. polfinale turnirja v New Yorku, pa je izgubil možnosti, da bi že tokrat osvojil rekordni 25. turnir za grand slam.

Izida, New York, grand slam (76,8 milijona evrov):
- moški, polfinale:
Jannik Sinner (Ita/1) - Felix Auger-Aliassime (Kan/25) 6:1, 3:6, 6:3, 6:4;
Carlos Alcaraz (Špa/2) - Novak Đoković (Srb/7) 6:4, 7:6 (4), 6:2.

AVTOHTONsLOVEnc
06. 09. 2025 08.00
In kdaj bo Nole spoznal, da ne more več osvojit GS in odnehal..?
