Đoković brez težav do 100. zmage na sveti travi

Srba sta bila izenačena do 3:3, nato pa je Novak Đoković osvojil devet zaporednih iger in si priigral prednost z 2:0 v nizih. V tretjem je mlajši Srb že zaostajal z 1:5, se vrnil na 5:4 in pretil tudi v deseti igri, a je izkušenejši Srb dokaj zanesljivo zaključil dvoboj po vsega uri in 47 minutah.

"Užival sem, morda le v nekaj igrah ne. Vesel sem, da sem končal po treh nizih. Malce je bilo negotovosti, vodil sem s 5:1, a se je dvoboj še malce zapletel. Vedno je težko igrati proti prijatelju in rojaku. Je super fant in dolgo se že poznava. Bolj kot tekmeca sva prijatelja in želim mu le najboljše," je na igrišču po koncu dvoboja dejal Đoković.

Spregovoril je tudi o jubilejni 100. zmagi. "Sliši se zelo zgodovinsko. Sem počaščen in privilegiran, da sem v tem položaju. Večkrat sem že dejal, da me je tenis naredil takšnega, kot sem, in mi omogočil, da doživim vse te izjemne trenutke," je sprva dejal srbski as. "Tega ne jemljem kot nekaj samoumevnega, še posebej ne v tej starosti. Še vedno rad tekmujem z mlajšimi in se priganjam do limita," je še dodal zmagovalec 24 grand slamov, ki se je s 100. zmago na sveti travi v tem klubu pridružil Martini Navratilovi (120) in Rogerju Federerju (105).