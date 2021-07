Đoković brez večjih težav do svojega 41. polfinala na grand slamih

Tudi tokrat je od samega začetka pokazal, kdo je gospodar na osrednjem igrišču. Povedel je s 5:0, nato malce popustil in dopustil odvzem servisa, a niz zanesljivo dobil s 6:3. V drugem je bil Madžar bolj konkurenčen, odločilni "break" pa je Srbu uspel v deveti igri. Tretji niz je 19-kratni zmagovalec največjih turnirjev začel z odvzemom servisa, imel nekaj težav v naslednji igri, a jih rešil in nato zanesljivo krmaril do še 77. zmage v Wimbledonu, jubilejnega desetega nastopa v polfinalu na sveti travi in skupno že 315. posamične zmage na turnirjih velike četverice.

Na poti do novih mejnikov je zanesljivo opravil z 29-letnikom iz Nyiregyhaze, ki se je sploh prvič uvrstil med osem najboljših na turnirjih velike četverice. Nastop proti Đokoviću pa je bil previsoka stopnička za Martona Fucsovicsa , ki je na igrišču s številko ena moškega tenisa vztrajal dve uri in 20 minut. Đoković je doslej na Wimbledonu oddal le en niz, prvega na turnirju proti Domačinu Jacku Draperju , nato pa je bil brezhiben v naslednjih 15 nizih. Le enkrat v zadnjih petih nastopih je moral niz reševati v podaljšani igri.

Obenem Srb ostaja v igri tako za sezonski grand slam, potem ko je dobil OP Avstralije in Francije. Vse štiri turnirje velike četverice je nazadnje uspelo dobiti Avstralcu Rodu Laverju daljnega leta 1969. Hkrati bi se lahko Novak Đoković na vrhu večne lestvice po naslovih izenačil s Špancem Rafaelom Nadalom in Švicarjem Rogerjem Federerjem z 20. naslovi.

"Mislim ,da je bila to solidna predstava. Začel sem dobro, potem pa napravil nekaj napak v igri. Vseeno sem suvereno zaključil niz. V nadaljevanju je bil očitno dovolj en 'break'. Vesel sem. Vsa čast tudi Martonu, da se je boril in mi otežil delo, za njim je res dober turnir," je takoj po dvoboju dejal Đoković.

Kljub nekaterim težavam v zadnjem nizu je bil po prebiranju osebne statistike ter številnih podatkov šaljivo razpoložen. "Vi bi lahko potovali z mano kot vodja statistike ali kot moj psiholog. To so lepi komplimenti, hkrati pa mi to daje samozavest. Seveda se zavedam nekaterih statistik. Ta šport obožujem, predan sem mu s telesom in dušo. Včasih se vse skupaj zdi nerealno. Živim pa kljub vsemu vsak dan posebej, delam iz dneva v dan in se ne obremenjujem s temi stvarmi. Želim le nadaljevati svoje poslanstvo," je še dodal Đoković.

Za finalno vstopnico se bo Đoković pomeril z boljšim iz obračuna med Rusom Karenom Hačanovom in Kanadčanom Denisom Shapovalovom.

Wimbledon, četrtfinale, moški, izid:

Novak Đoković (Srb/1) - Marton Fucsovics (Mad) 6:3, 6:4, 6:4