Đoković do 100. naslova na turnirjih ATP

Novak Đoković, ki je prav ta teden praznoval 38. rojstni dan, je v finalu po hudem boju in več kot treh urah igre premagal Poljaka Huberta Hurkacza s 5:7, 7:6 in 7:6.

Za srbskim zvezdnikom so po številu zmag Ivan Lendl (94), Španec Rafael Nadal (92) in Američan John McEnroe (77). Srb je hkrati edini še aktivni igralec med najboljšimi dvajsetimi igralci po številu naslovov ATP. Za Đokovića je bil to 143. finale v karieri in prvi naslov po lanskem olimpijskem turnirju v Parizu. Za jubilejni dosežek je potreboval tri finale; v Šanghaju ob koncu lanske sezone ga je premagal Jannik Sinner, marca v Miamiju pa Jakub Menšik.

Za Huberta Hurkacza, ki v osmih dvobojih še ni premagal Đokovića, je bil to 12. finale ATP. Na jubilejnega desetega bo moral še počakati, saj je izgubil drugi finale po zadnjem naslovu lani aprila v Estorilu.