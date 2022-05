Đoković do naslova v Rimu brez izgubljenega niza

Poljakinja Iga Swiatek, prva nosilka, je zmagala na teniškem turnirju serije WTA 1000 v Rimu. V finalu je premagala Tunizijko Ons Jabeur, deveto postavljeno igralko, s 6:2 in 6:2. Podobno uspešen je bil prvi nosilec na moškem delu ATP turnirja v italijanski prestolnici Novak Đoković. Srb je z 2:0 (6:0, 7:6) v nizih premagal Grka Stefanosa Cicipasa.

Novak Đoković je gladko dobil prvi niz brez izgubljene igre (6:0), v drugem pa je odločala podaljšana igra, kjer je bil prav tako uspešnejši Srb (7:6 (5)). V drugem nizu je Atenčan zaigral precej bolje in vodil že s 5:2, Đoković je nato še sam odvzel servis Cicipasu, drugi niz in tudi dvoboj pa je odločila podaljšana igra. V njej je imel Srb prednost 5:2, a jo zapravil, vseeno pa nato slavil po dobrem servisu in neizsiljeni napaki Grka s 7:5. Za Đokovića je bil to 87. osvojeni turnir v karieri. Srbski teniški zvezdnik je za zmago potreboval uro in 38 minut, da je ugnal četrtega nosilca Grka Stefanosa Cicipasa. To je bil 38. naslov Srba na mastersih, s čimer je kot rekorder še povišal prednost pred prvim zasledovalcem, Špancem Rafaelom Nadalom (36).

Za skoraj 35-letnega Beograjčana, rojstni dan bo praznoval čez natanko teden dni, je bil to 55. finale te serije turnirjev, Nadal ima na zadnji stopnički dva nastopa manj. Skupno je Srb osvojil šesto turnirsko zmago v Rimu ter skupno 87. v karieri v 125. finalu. Pretekli mesec je dobil tudi turnir v Beogradu, kar sta njegovi edini lovoriki v letu 2022. "Zame je bil to sijajen finale, še posebej v prvem nizu. To je bil najboljši niz v tem letu proti tako kakovostnemu tekmecu. Malce sem popustil na začetku drugega niza in to je seveda izkoristil. Večino drugega dela je bil boljši igralec, a sem nato v ključnih trenutkih našel nekaj dobrih udarcev, v nepredvidljivi podaljšani igri pa sem bil nekoliko bolj zbran," je po dvoboju v izjavi za ATP dejal Srb. "To je bil popoln teden zame. Že v Madridu, kjer sem izgubil v polfinalu, sem igral zelo dobro. Vedno uživam v Rimu, rezultat pa mi bo dal ogromno samozavesti za OP Francije," je še dodal Đoković, ki v Rimu ni izgubil niza. Za Cicipasa je bil finale v Rimu 20. v karieri. V tokrat ne tako napeti ponovitvi finala lanskega OP Francije je zabeležil 12. poraz na zadnji stopnički.

icon-expand Iga Swiatek FOTO: AP

Iga Swiatek je s tem ostala neporažena na zadnjih 28 tekmah, dobila je peti turnir zapored in ubranila lansko zmago v večnem mestu. Poljakinja je četrtič igrala proti Jabeurjevi, premagala jo je v Washingtonu leta 2019, a izgubila oba lanska medsebojna dvoboja v Wimbledonu in Cincinnatiju. Prva igralka sveta je v tej sezoni zmagala v Dohi, Indian Wellsu, Miamiju in Stuttgartu, lani pa v Rimu in Adelaidi. Swiatek je šele druga igralka, ki je v eni sezoni osvojila štiri ali več naslovov WTA 1000, potem ko je Serena Williams leta 2013 osvojila pet naslovov. Pred dvema letoma je dosegla največji uspeh v karieri s slavjem na grand slamu, ko je dobila odprto prvenstvo Francije. Na bližnjem Roland Garrosu (od 22. maja do 5. junija) bo skušala osvojiti drugi grand slam in skupno deveti naslov WTA v karieri. Njen niz nepremaganosti je četrti najdaljši v ženskem tenisu po letu 2000, pred njo so le Američanka Venus Williams (35 zmag brez poraza), njena sestra Serena Williams (34) in Belgijka Justine Henin (32).

