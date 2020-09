Đoković do prepričljive zmage v prvem krogu

Pred nekaj sto navijači na pokritem osrednjem igrišču Philippa Chatriera je bil 33-letni Beograjčan po 291. zmagi na turnirjih za grand slam in 69. uspehu v Parizu zadovoljen s predstavo v prvem krogu. "To je bil najboljši mogoč začetek Rolanda Garrosa. Vemo, da so razmere tu precej drugačne kot običajno, ampak ustrezajo mojemu načinu igre. Prvi niz me je sprostil, nato sem igral sproščeno," je dejal Novak Đoković. V drugem krogu se bo 17-kratni zmagovalec turnirjev velike četverice pomeril z LitovcemRicardasom Berankisom, ki je po treh nizih izločil Bolivijca Huga Delliena s 6:1, 6:4 in 6:4. V ženski konkurenci je v drugi krog napredovala zmagovalka OP Avstralije, Američanka Sofia Kenin. Za zmago je potrebovala tri nize proti Rusinji Ljudmili Samsonovi. Slavila je s 6:4, 3:6 in 6:3. Za nastop v tretjem krogu se bo četrta nosilka pomerila z Romunko Ano Bogdan.



Izidi:

- Pariz, OP Francije:

- 1. krog, moški:

Lloyd Harris (JAR) - Alexei Popyrin (Avs) 6:4, 6:4, 7:6 (7);

Matteo Berrettini (Ita/7) - Vasek Pospisil (Kan) 6:3, 6:1, 6:3;

Cristian Garin (Čil/20) - Philipp Kohlschreiber (Nem) 6:4, 4:6, 6:1, 6:4;

Marc Polmans (Avs) - Ugo Humbert (Fra) 6:2, 6:2, 3:6, 6:3;

Alejandro Davidovich Fokina (Špa) - Harold Mayot (Fra) 7:6 (5), 6:3, 7:5;

Dušan Lajović (Srb/22) - Gianluca Mager (Ita) 6:4, 7:6 (4), 4:6, 6:1;

Kevin Anderson (JAR) - Laslo Đere (Srb) 6:2, 6:3, 6:4;

Novak Đoković (Srb/1) - Mikael Ymer (Šve) 6:0, 6:2, 6:3;

Ricardas Berankis (Lit) - Hugo Dellien (Blv) 6:1, 6:4, 6:4.

- 1. krog, ženske:

Alison Van Uytvanck (Bel) - Rebecca Peterson (Šve) 2:6, 6:3, 6:1;

Jelena Ostapenko (Lat) - Madison Brengle (ZDA) 6:2, 6:1;

Karolina Pliškova (Češ/2) - Majar Šerif (Egi) 6:7 (9), 6:2, 6:4;

Nao Hibino (Jap) - Marta Kostjuk (Ukr) 6:4, 6:0;

Clara Tauson (Dan) - Jennifer Brady (ZDA/21) 6:4, 3:6, 9:7;

Danielle Collins (ZDA) - Monica Niculescu (Rom) 2:6, 6:2, 6:1;

Ana Bogdan (Rom) - Timea Babos (Mad) 6:4, 6:2;

Jelena Ribakina (Kaz/13) - Sorana Cirstea (Rom) 6:0, 6:3;

Laura Siegemund (Nem) - Kristina Mladenovic (Fra) 7:5, 6:3;

Irina Bara (Rom) - Donna Vekić (Hrv/26) 6:3, 6:4;

Sofia Kenin (ZDA/4) - Ljudmila Samsonova (Rus) 6:4, 3:6, 6:3;

Fiona Ferro (Fra) - Heather Watson (VBr) 7:6 (4), 6:4;

Ons Jabeur (Tun/30) - Zarina Dijas (Kaz) 4:6, 6:3, 6:1.