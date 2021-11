Đoković dobro formo iz Pariza prenesel tudi v Torino: uvodoma padel Ruud

V dvoboju 1. kroga zelene skupine je bil 22-letni Norvežan kos prvemu igralcu sveta le v prvem nizu, ki se je končal s podaljšano igro, v kateri sta si oba privoščila kar nekaj napak, Ruud za odtenek več, kar je seveda bila voda na Đokovićev mlin. Takoj na začetku drugega niza je Srb odvzel servis Ruudu, kasneje še enkrat, za prepričljivo zmago s 7:6 in 6:2.

V nedeljo zmagi za Zvereva in Medvedjeva

Zaključni turnir sezone v tenisu se je začel v nedeljo. Uvodni zmagi v rdeči skupini sta zabeležila Nemec Alexander Zverev in Rus Danil Medvedjev. Medvedjev je premagal Poljaka Huberta Hurkacza s 6:7, 6:3 in 6:4, Zverev pa je dobil dvoboj proti Matteu Berrettiniju po predaji Italijana.

Đoković lovi rekord Federerja

Naslov na zaključnem turnirju sezone, ki prvič poteka v Torinu, brani Medvedjev, ki je lani v londonski areni O2 v finalu ugnal Avstrijca Dominica Thiema. Rekorder po številu naslovov na zaključnih turnirjih je še vedno Švicar Roger Federer, ki je slavil šestkrat, zadnjič leta 2011. Đoković ima pet naslovov, zadnjič pa je bil na tem tekmovanju najboljši pred šestimi leti. Po pet naslovov sta osvojila tudi Čeh Ivan Lendl in Američan Pete Sampras. Od udeležencev letošnjega turnirja so zaključni turnir osvojili tudi Cicipas pred dvema letoma in Zverev pred tremi leti.

Izid, finale ATP, 1. krog, Torino:

- zelena skupina:

Novak Đoković (Srb/1) - Casper Ruud (Nor/8) 7:6 (4), 6:2.